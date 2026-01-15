Ресто едновременно в евро и левове е нарушение на закона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Официалната валута в България вече е еврото. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България дават полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. постави пред бизнеса практическо предизвикателство – управлението на наличните пари в брой. За да се гарантира безпроблемно обслужване на клиентите, фирмите трябваше да осигурят достатъчно евро в касите си още от първия ден на прехода. Всички операции се извършват по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро, като закръгляването става по правилата на закона.

1. Период на двойно обращение и правила за връщане на ресто

- От 1 до 31 януари 2026 г. левът и еврото са едновременно законно платежно средство.

- Фирмите са длъжни да приемат плащания в брой както в левове, така и в евро.

- Ресто се връща изцяло в една валута – или само в евро, или само в левове. Смесено ресто (част в евро, част в левове) не е допустимо.

Препоръчително е ресто да се връща в евро, за да се ускори преминаването към новата валута. Алтернатива: ако няма достатъчна наличност от евро, фирмата може да върне ресто изцяло в левове.

Информационно задължение: Фирмите трябва да поставят ясни съобщения за начина на връщане на ресто през периода на двойно обращение (от 1 до 31 януари 2026 г.);

След 31 януари 2026 г. единствено еврото остава законно платежно средство.

2. Осигуряване на евро за оборотни средства на фирмите

Фирмите трябва да планират предварително своите касови наличности.

- Банките са основният източник за снабдяване на бизнеса с евробанкноти и евромонети. Българската народна банка (БНБ) осигурява евро към банковата система.

- През периода ноември – декември 2025 г. фирмите заявяваха предварително необходимите количества, за да имат евро още от първия ден на официално действие на новата валута.

- За дребни разплащания се предлагат стартови комплекти с евромонети за бизнеса, достъпни чрез търговските банки и БНБ.

- "Български пощи" не снабдява фирмите с евро, а обслужва само граждани.

3. Обмяна на левови наличности от фирмите

- БНБ обменя левове в евро безсрочно и без такса, без ограничение в количеството.

- Търговските банки обменят левове в евро без такса от 1 януари до 30 юни 2026 г., като след този срок може да въведат такси.

- За суми над 30 хил. лв. е задължителна предварителна заявка съгласно процедурите на обслужващата банка.

- Всички обменни операции се извършват по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро.

4. Практически съвети за фирмите

- Да планират оборотните средства и да изчислят какви количества евро ще са им нужни за връщане на ресто и ежедневни плащания през януари.

- Да осигурят достатъчно дребни евромонети за касите.

- Да обучат персонала – касиерите трябва да знаят правилата за приемане на левове и евро, както и за връщане на ресто в една валута.

- Да информират клиентите чрез ясни съобщения за периода на двойно обръщение и начина на връщане на ресто.

- Да следят касовите наличности – в първите дни на годината има засилен интерес към плащания в левове, което ще изисква повече евро за ресто.

- Да документират във вътрешните отчети валутата на плащане и валутата на върнатото ресто за одитна проследимост.

Управлението на наличните пари в брой е ключов елемент от подготовката на бизнеса за въвеждане на еврото. Едномесечният период на двойно обращение, който тече от 1 януари 2026 г., изисква фирмите да осигурят достатъчно наличност на евро в касите си и да организират процеса на обслужване на клиентите така, че преходът да бъде плавен и прозрачен. Своевременната подготовка – предварително снабдяване с евро, обучение на персонала и ясна комуникация – ще предотврати напрежение и ще покаже, че бизнесът е надежден и добре организиран.