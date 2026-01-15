СОС към Терзиев: Какъв е планът за боклука? Той: Хубав

Какъв е планът ви за справяне с кризата с боклука? Отговорът: Хубав. Подобни реплики си разменяха в продължение на три часа общински съветници и кметът на София Васил Терзиев. Днес СОС изслуша кмета за плановете му за справяне с кризата.

В началото Терзиев информира съветниците за отделните решения за всяка от седемте зони.

"Има осигурено зимно почистване за всички зони. В 5 от 7 зони няма смущения в сметопочистването", каза Терзиев и отново повтори, че проблеми има в 4-5 района, но за тях се увеличава техниката и ситуацията ще се нормализира скоро. Очакват се съдебните решения, които ще позволят сключването на дългосрочни договори и провеждане на нови процедури.

Той отхвърли твърденията, че сам е създал кризата. "Имам си достатъчно предизвикателства да решавам, за да си създавам други", категоричен бе Терзиев.

На въпрос каква е визията му, той отговори: "Да укрепваме общинския капацитет, но това няма да се случи бързо". Той разказа, че е разговарял със "Софекострой" дали биха могли да поемат дори само още един район и отговорът е бил отрицателен, тъй като няма да могат да се справят. "Това ще се случи във времето, но то зависи и от вас доколко искате тази услуга да се поеме от общинското дружество", добави Терзиев.

Той призна, че с екипа му са си взели поуки от сегашната ситуация и процедурите, които предстоят да се обявят тази година за още 4 района, ще се направят по различен начин. Не отговори категорично обаче не въпрос на Борис Бонев от "Спаси София" дали това означава, че в тях ще бъде заложен таван на цените.

"Моята най-голяма отговорност е да има услуга, втората - да постигна това на възможно най-добра цена и третата - да осигуря възможност да има избор кой да го прави. Аз мога да бъда най-големият моралист, но гражданите искат някой да почиства. Стремил съм се, когато говорим за мафия да се водя не от това кой какъв прякор има, а срещу кой какви производства има и кой е бил търсен с червена бюлетина от Интерпол. Това за мен е по мафия от това, което циркулира", каза още Терзиев и отчете като успех фактът, че има непрекъсваемост на услугите по почистване.

"Кое е мафия и кое не е и защо работим с тази или с онази фирма? В България има две фирми с достатъчно голям капацитет, за да могат да извършват тази дейност в мащаб - на г-н Гайтански и на "Титан". Вижда се, че укрепването на общинското дружество е дълъг процес, който не зависи само от моето еднолично желание, но и от вас, защото вие сте му принципал. Освен тях имаш малки фирми като "БАКС Сореко", които избират да не си отворят ценовата оферта, имаш международни оператори, които не искат да дойдат, защото виждат каква ни е държавата. И от това, което остава на масата, ти трябва да избереш нещо, което работи по някакъв начин, за да има почистване в този град. Разликата между идеалното и възможното е много голяма и от възможното смятам, че сме направили по-добрия избор, защото е много важно да имаме малко по-прецизно тълкувание на това кой е мафия и кой не е", обясни кметът.

Обявяване на бедствено положение не било на дневен ред. "Какво бихме постигнали с него? Има 40-45 дни, за да можеш дори при съкратени процедури да се сключват договори", смята кметът.

Относно предложенията за освобождаване на жителите на засегнатите райони от такса смет кметът заяви, че това е трудно изпълнимо, но с екипа му мислят други варианти за компенсация - например инвестиции в тези квартали.

На финала Терзиев определи тричасовото изслушване като "мъчение" и "маратон", но все пак благодари на съветниците и добави, че си е водил доста бележки.