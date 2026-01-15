ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астронавти се върнаха на Земята след медицинска ев...

18 пияни зад волана спипа МВР за ден

Полиция СНИМКА: 24 часа

14036 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16417 водачи и пътници.

Съставени са 4368 фиша и 452 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден с а установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 6, също шест са отказалите тестване.

Полиция СНИМКА: 24 часа

