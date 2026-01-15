Данъчни провериха голям супермаркет в Добрич за нарушения при въвеждане на еврото

Мобилен екип от двама инспектори на Националната агенция за приходите в униформа с логото на приходната агенция извършиха проверка в голям супермаркет от местна търговска верига в центъра на Добрич в присъствието на медии, които бяха поканени от данъчните.

Извикаха управителя и поискаха междинни отчети от касите в търговския обект, връчиха искане за документи за определен период, за които от магазина имат 5 дни да ги представят.

"Сигналът е за грешки в етикетите, че не са посочени коректно сумите в евро и в левове. Но проверяваме всичко. От междинните отчети проверяваме фирмата , БУЛСТАТ, адрес, дали крайната сума е посочена в евро и в левове и др.", казаха инспекторите.

„Проверката се прави по сигнал за нарушения на Закона за въвеждането на еврото по отношение на обозначаване на стойностите в лева и евро на касовите бележки, както и нарушения при етикетите на продуктите.в магазина. Проверката трябва да установи дали сигналът е коректен, ако се установят нарушения, ще бъдат наложени санкции.", каза в Добрич Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации" в централното управление на НАП. „За първо нарушение в момента налагаме най-малката санкция – малко над 2556 евро или 5000 лева, за второ нарушение санкцията може да стигне до малко над 102 000 евро или 200 000 лева", добави Митова, докато течеше проверката..

„От началото на годината до 11 януари в Добрич са извършени 46 проверки. Броят на проверките в страната за периода е над 1500, като при тях са констатирани 116 нарушения, основно в сферата на услугите - фризьорски салони, фитнеси, паркинги, гаражи и други", съобщи Митова „Направили сме доста проверки в сферата на услугите, не само по сигнали, но и тематични. Проверени са над 500 фризьорски салона, 200 фитнесзали, 170 паркинга и т.н.", даде подробности тя. Наложените санкции до момента са за над 200 000 лева.

„Най-често констатираните нарушения в страната са необосновано повишаване на цените, най-вече в сферата на услугите. Сигналите идват основно от граждани. Проверките са за спазване на изисванията на Закона за въвеждането на еврото.При проверките сравняваме цените преди и след 1 ануари, срокът за търговците е пет дни да ни предоставят документацията.При нарушение се налага санкция, предвидена по закона", добави Митова. „Използваме често и тъй нар. таен клиент при проверки", каза още тя. Сигнали за разлика в цените на етикетите в магазина и на касовата бележка е безспорно нарушение на закона, но е от компетенцията на Комисията за защита на потребителите, уточни тя.