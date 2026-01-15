880 кутии цигари от различни видове без акцизен бандерол хванаха в Добрич

880 кутии цигари от различни видове без акцизен бандерол са иззети при проверка, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 14 януари след проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към отдел "Криминална полиция" при Областната дирекция на МВР - Добрич, е спрян за проверка лек автомобил „Мазда", управляван от 47 годишен мъж от град Добрич, неизвестен на МВР. При извършената проверка в автомобила и помещение, използвано от лицето, са установени 880 кутии /1700 къса/ цигари от видовете"Winston clasic" , "Rothmans"и ""Davidoff" без акцизен бандерол. По случая е образувано бързо полицейско производство по описа на сектор "Противодействие на икономическата престъпност". Продължава активна дейност по противодействие на незаконната търговия с акцизни стоки, добавят от полицията.