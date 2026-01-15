Осъдиха мъж на 7 г. затвор, пиян причинил катастрофа със загинал

Гражданин на България и Турция беше осъден на седем години лишаване от свобода от тричленен състав на Окръжния съд в Хасково за причиняване по непредпазливост на смърт при катастрофа, извършена в пияно състояние.

Магистратите признаха за виновен 61-годишния Лютви Хасан за пътнотранспортния инцидент, станал на 20 март 2023 г. на пътя Хасково – Димитровград. Тогава Хасан, който шофирал с 2,03 промила алкохол, застига с колата си и удря в задната част автомобила на Йордан Бозуков (23 г.). Блъснатият автомобил се забива в бетонна стена. Пострадалият умира след осем дни в болницата. Обвиняемият още на следващия ден след катастрофата заминава за Турция. На 13 март миналата година той се предаде доброволно на българските власти на граничния контролно-пропускателен пункт Лесово.

Магистратите веднъж отказаха делото да се води по съкратено съдебно производство, пише БТА.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален "общ" режим. Председателят на съдийския състав Красимир Димитров отчете лек превес на смекчаващите вината обстоятелства. "Прокуратурата първо ще направи анализ на мотивите на съда. Постановената присъда е под средната за така квалифицираното престъпление, за което по Наказателен кодекс се предвиждат от три до 15 години лишаване от свобода, така че по-скоро ще протестираме размера на присъдата", каза след делото държавният обвинител Атанас Палхутев.

"В такъм момент ми е много трудно да коментирам наказанието. Каквото и да е то, няма да върне нашето момче", коментира бащата на жертвата Ясен Бозуков. Той уточни, че е очаквал по-строга присъда, като се обяви и за по-високи санкции при случаи с пияни и употребили наркотици водачи, предизвикали произшествия.

Осъденият Хасан отговори на въпрос на репортери, че по-късно ще решава дали да обжалва.

Сегашната присъда може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Пловдив.