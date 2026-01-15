ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни от Европа пристигат в Гренландия, след като...

Фандъкова остро осъди нападението над посолството ни в Скопие

Като председател на Комисията по външна политика в Народното събрание остро осъждам този акт. Това каза председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова (ГЕРБ-СДС) по повод посегателството срещу българското посолство в столицата на Република Северна Македония (РСМ) - Скопие.

Преди дни Министерство на външните работи (МВнР) съобщи за случая и излезе с позиция. Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, обявиха от ведомството.

Фандъкова каза, че подкрепя позицията на МВнР. По думите ѝ посегателството срещу дипломатическата ни мисия в РСМ не е изолиран акт на вандализъм, а е „директно следствие от продължаващата безнаказаност от толерирания и подклаждан говор на омразата в РСМ срещу България и българската общност“. Тя каза още, че липсата на системно справяне с този проблем поддържа целенасочено наличие на среда в РСМ, в която подобни събития не се ограничават.  

Призовавам незабавно да сложат край на институционалната пасивност на ескалиращата антибългарската реторика и език на омразата, заяви също Фандъкова, цитирана от БТА. 

Комисията по външна политика и Комисията по външна политика и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в парламента проведоха съвместно заседание. На него присъства посланикът на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, който представи приоритетите на на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз.

