Сестрата на пометена от таксиджия пловдивчанка: Усетих струя от въздух, това беше летеж!

Мая Димитрова забелязала препускащата по ул. "Богомил" кола и вече знаела, че няма да спре

Аз се качих на тротоара, сестра ми беше стъпила с единия крак. И усетих струята от въздух зад мен. Това си беше летеж!

Така 67-годишната Мая Димитрова описа катастрофата, в която пострада 6 г. по-голямата ѝ сестра Веселина Грамадникова. Жената беше блъсната от таксиметровия шофьор Атанас Килиджийски, докато пресича на пешеходна пътека на кръстовището между ул. "Богомил" и "Хан Аспарух" в центъра на Пловдив. След инцидента водачът избяга, в последствие беше арестуван, но Районният съд го пусна под гаранция. След това окръжните магистрати отмениха решението, но Килиджийски беше напуснал страната. До днес все още не е установен и делото срещу него се води задочно.

Димитрова обясни, че се прибирала към вкъщи, а сестра ѝ я изпращала. Навън вече било тъмно. "Минавайки средата на пешеходната пътека видях колата. Беше толкова близо, невероятно за мен. И ѝ казвам сестра ми: "Този няма да спре", спомня си жената. Двете се забързали, но само едната стигнала благополучно до тротоара. След това видяла пострадалата да лежи на земята.

По думите на Веселина Грамадникова движението по време на инцидента било спокойно. Един автомобил спрял, за да пусне двете жени. "Огледах се. В един момент видях нещо, но беше много далече", разказа 73-годишната. Щом се доближили до тротоара обаче, таксито я блъснало. Грамадникова видяла, че шофьорът бил сам.

"Паднах цялата на лявата страна. Десния крак инстинктивно го прибрах, беше ожулен от задната гума. Ако не бях го дръпнала, той щеше да мине през него. Не спря, със същата скорост си отлетя", заяви пострадалата. По думите ѝ другата кола светнала с фаровете на таксиджията, но той не обърнал внимание на сигнала. Категорична е, че би било нелепо да се твърди, че шофьорът не я е видял.

След удара на място пристигнали полиция и линейка, а Веселина Грамадникова била откарана в УМБАЛ "Свети Георги". Близо 3 месеца изпитвала затруднение с движението на единия крак и ръката.

Съдебният състав прие две експертизи и отложи делото за 11 февруари, когато ще трябва да бъдат разпитани още двама свидетели.