4 години затвор за 28-годишен, спипан с 33 топчета марихуана

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което 28-годишен подсъдим се признава за виновен в това, че на 21 януари 2025 г., по път №I-9, на около 200 метра след кръговото движение на изхода на град Балчик в посока град Варна, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, издадено по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества метамфетамин с общо тегло 4,75 грама и 33 топчета от алуминиево фолио, съдържащи марихуана с общо тегло 7,83 грама. Общата стойност на високорисковите наркотични вещества, предмет на престъплението, възлиза на 489,10 лева.

Наложеното на подсъдимия наказание е лишаване от свобода за срок от 4 години при първоначален строг режим.

Делото в Окръжния съд бе образувано по обвинителен акт срещу подсъдимия. В хода на разпоредителното заседание страните заявиха, че предстои постигане на споразумение между тях, което впоследствие бе внесено за разглеждане в съда. Съдебният състав прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.