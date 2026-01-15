Млада шофьорка и собственик на коне отиват на съд за катастрофа със загинало момиче. Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу Йоана Варадинова, на 19 години, и Стоян Игов, на 70 години, по дело за пътнотранспортно произшествие, настъпило вследствие на сблъсък с оставени без надзор коне, при което е причинена смъртта на едно лице и средна телесна повреда на друго.

Около 01,20 ч. на 28 декември 2024 г. Йоана В. управлявала лек автомобил по пътя от Кюстендил към с. Ябълково. Заедно с нея пътували Андреа Андонова, на 18 години, и Р.А., на 19 години.

Превозното средството се движело със скорост около 89 км/ч, когато шофьорката забелязала на платното за движение оставени без надзор коне. Последвал удар с предната част на автомобила в едно от животните. В резултат на това краката на коня се подкосили и той се качил върху предния капак на колата.

С тялото си животното счупило челното стъкло, деформирало тавана и навлязло в пътническия салон. Йоана В. била възпрепятствана да променя траекторията на движение на превозното средство, което се движело под въздействието на инерционни сили безконтролно.

Последвали удари на автомобила в други два коня, както и с още един, разположен на банкета в непосредствена близост до границата на платното за движение. След това превозното средство се ударило в дърво.

За произшествието били подадени няколко сигнала на телефон за спешни случаи 112. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на пътничката в автомобила Андреа Андонова. Пострадалите Йоана и Р.А. били транспортирани до лечебно заведение.

В хода на разследването по делото е установено, че конете, с които се е сблъскал управляваният от обвиняемата Йоана Варадинова лек автомобил, са стопанисвани от обвиняемия Стоян Игов. Това се потвърждава от показанията на инспектор на Областната дирекция по безопасност на храните, посетил местопроизшествието. В два от конете са били открити чипове, удостоверяващи собствеността им на Игов. Именно едното от животните, негова собственост, е паднало върху купето на автомобила, деформирало го и е било открито върху превозното средство.

Появата на конете на пътя се дължи на това, че стопанисващият ги Игов ги е оставил без надзор и не е положил необходимите грижи за безопасното им отглеждане, включително за недопускане да представляват опасност за участниците в движението.

От изготвената по делото съдебномедицинска експертиза е видно, че смъртта на Андреа е настъпила вследствие на тежки травматични увреждания на жизненоважни органи, довели до остро потискане на сърдечно-съдовата и дихателната дейности с последващото им спиране.

В резултат на пътнотранспортното произшествие Р.А. е получила закрита черепно-мозъчна травма, разкъсно-контузни рани и охлузвания. При мозъчните контузии и субдурален хематом, без оказване на своевременна специализирана медицинска помощ, е била налице реална опасност за настъпване на смъртен изход.

Според заключението на тройната автотехническа експертиза причините за настъпване на произшествието са комплексни – движение на МПС със скорост, която не е позволявала спиране при възникване на необходимост в дължината на зоната, осветена от късите светлини на фаровете, навлизане на животните в платното за движение без надзор, липса на сигнализация на пътния участък за възможна поява на животни.

Престъплението е извършено в условията на независимо съпричиняване със Стоян Игов, който не е положил достатъчно грижи за коне, намиращи се под негов надзор.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

След катастрофата дни наред бяха организирани протести на кюстендилци с искане за сурово наказание на стопанина на конете и на шофьорката, а общината и АПИ поставиха нови защитни прегради и мрежа край пътя, за да не излизат на шосето животни.