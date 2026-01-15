Теменужка Петкова: Вдигаме заплатите с 5%

Готвим решение на кабинета това да се случи от февруари, не сме чакали Асен Василев да ни подсети, каза финансовият министър в оставка
Правителството ще приложи по-благоприятен режим и ще вдигне заплатите в бюджетния сектор с 5%. Това съобщи финансовият министър в оставка Теменужка Петкова пред журналисти.
Вече работим по изчисляването на всяко индивидуално възнаграждение, така че това да се случи още февруари, уточни Петкова. С решение на Министерския съвет хората ще получат това, което им се полага, добави тя.
Петкова припомни с колко се е увеличила минималната заплата и бе категорична, че не може да се говори за обедняване при сравняване с инфлацията.
„Не сме чакали Асен Василев да ни подсети, готвим вече решението на правителството", увери тя.
По-рано, пред журналисти, бившият финансов министър и председател на "Продължаваме промяната" Асен Василев съобщи, че данните за месечната инфлация показват ръст от 5% на националния инфлационен индекс.
Той припомни, че според удължителния закон заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната инфлация в края на годината. И отбеляза, че измерената инфлация е два пъти по-висока от тази, която той е оставил през април 2024 г.