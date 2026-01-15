Днес още една обновена улица в Шумен ще служи на хората – ул. „Дедеагач“. Въпреки трудностите за реновирането ѝ, ние успяхме да завършим тази важна улица, която е основно свързваща в кв. „Тракия“ и касае ежедневното придвижване на ученици, на живеещите в квартала, както и е съществена част от транспортната схема на нашия град. Това е инвестиция в една нормална среда на живеене и по-добро ежедневие.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов на откриването на ремонтираните участъци от ул. „Дедеагач“ в кв. „Тракия“ на 15 януари.

Анатолий Николов, началник на отдел „Инвестиции и благоустройство“ в Община Шумен, посочи, че на ул. „Дедеагач“ е извършена частична подмяна на канализацията и укрепителни дейности в участъка от ул. „Странджа“ до ПГОХХТ „Проф. Асен Златаров“ на стойност 63 537,31 € (128 179,84 лева). Той уточни, че същият участък е и реновиран по заема за рехабилитация на уличната мрежа и междублоковите пространства, като е положен два пласта асфалт на стойност 32 452,70 € (63 471,96 лева). Поради лошото състояние и на останалата част от ул. „Дедеагач“, Община Шумен е ремонтирала по договора за текущи ремонти участъка от бул. „Симеон Велики“ до паркинга и пред заведението „Бай Данчо“ включително, обясни Николов и посочи, че средствата за тази дейност са 237 646,69 € (464 796,53 лева).

Кметът отбеляза, че забавянето на реновирането на улицата е било заради ремонта на канализацията.

Изпълнителят на обекта посочи, че ремонтът е приключил преди Нова година, като са се забавили и заради неустановената собственост на част от шахтите по трасето, неотговарящи на обичайните стандарти.

Проф. Христов и изпълнителят изказаха благодарност към жителите на кв. „Тракия“ за проявеното търпение по време на ремонтите. Кметът посочи, че предстои още работа, за да може Шумен да се превърне в по-добро място за живеене.