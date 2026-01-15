ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инж. Илиян Терзиев бе избран за почетен председател

Председателят на КСБ инж. Любомир Качамаков ще работи с екип от петима заместници, реши на първото си заседание днес новият Управителен съвет на браншовата организация. Това са инж. Камен Пешов, инж. Благой Козарев, инж. Живко Недев, инж. Николай Николов и Любомир Пейновски. Освен председателят и заместниците му, в новото Изпълнително бюро бяха избрани инж. Венцислав Дончев, инж. Тони Петров и инж. Цветослав Петков.

Всички бяха предложени от инж. Качамаков и единодушно одобрени.

„Това са хората, на които ще разчитам в оперативната работа при отстояване интересите на бранша. Всички са с огромен авторитет и опит и им благодаря, че приеха поканата ми“, каза след гласуването инж. Качамаков.

Управителният съвет избра за почетен председател инж. Илиян Терзиев, който ръководи КСБ осем години. Другият почетен председател на камарата е инж. Светослав Глосов.

