Йордан Иванов, ДСБ: Искат изборите да останат само на хартия

"Настояваме за 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и броене на разписките. Бях до преди час на правна комисия. Това, което се случи там, беше абсолютен скандал. Бях напълно потресен, че казаха, че машините могат да бъдат хакнати. Няма нито една документирана измама с машини". Това коментира Йордан Иванов, зам.-председател на ДСБ, в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Искат да се спасят чрез изборни манипулации след огромното гражданско недоволство. Ще научат урока по трудния начин. Тяхната цел е проста. Говорят за скенери, което е невъзможно да се случи. В крайна сметка искат да ни оставят само на хартия", обясни Йордан Иванов.

Той обясни защо не може да се направи гласуване със скенери. "Когато сгънеш бюлетината, тя остава черта. Това може да я маркира като невалидна. Ако леко я зацапаш или крайчето се скъса, също може да я доведе като невалидна. Това се прави бавно. Планът им е ясен - накрая да кажат, че няма да стане със скенери и оставаме само на хартия", категоричен бе Иванов.

Според него трябват тежки реформи в 52-ото народно събрание, но те трябва да се предшестват от честни изборни правила. България в момента се намирала в условия на три риска - геополитически, икономически и корупционен. "Ще сторим всичко, което е нужно, за да минат по честен начин изборите. Ако трябва, ще има още протести."

"Ще заринем с доброволци, които ще следят за честен изборен процес. Призоваваме българските граждани да се включат като доброволци, за да спрем нередностите. Ще бъдем гарант за европейската перспектива на България и срещу корупцията. Ако някой иска да си партнира с нас, нека знаят от какво ще сме неотклонни. Нека отидем на изборите. Правим заявка за първа политическа сила, която да реализира реформите в държавата, каза още Йордан Иванов.