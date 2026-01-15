Прокуратурата разследва кой пусна в обращение фалшиви банкноти по 20 евро в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Установени са от търговци на сергии за плодове и зеленчуци

Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за прокарване в обращение на подправени парични знаци. Става въпрос за 3 банкноти с номинал от 20 евро, съобщиха от държавното обвинение.

На 12 януари на телефон 112 е бил подаден сигнал, че търговци на сергии за плодове и зеленчуци в Пловдив са установили фалшивите пари. По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, иззети веществени доказателства, назначена е техническа експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи на банкнотите – водни знаци, холограми, релеф и др.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.