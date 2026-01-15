ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скиорката със синдром на Даун Радена Ангелова с по...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22098667 www.24chasa.bg

Прокуратурата разследва кой пусна в обращение фалшиви банкноти по 20 евро в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2576
СНИМКА : Pixabay

Установени са от търговци на сергии за плодове и зеленчуци

Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за прокарване в обращение на подправени парични знаци. Става въпрос за 3 банкноти с номинал от 20 евро, съобщиха от държавното обвинение. 

На 12 януари на телефон 112 е бил подаден сигнал, че търговци на сергии за плодове и зеленчуци в Пловдив са установили фалшивите пари. По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, иззети веществени доказателства, назначена е техническа експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи на банкнотите – водни знаци, холограми, релеф и др.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.

СНИМКА : Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега