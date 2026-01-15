Съдът не пусна на свобода мъж, обвинен в палеж на собствения си апартамент

Окръжен съд Кюстендил остави в ареста мъж, обвинен в палеж. С постановление от 12 януари 2026 г., Н. К. е привлечен като обвиняем за палеж на собствения му апартамент в Дупница, който е имало опасност да се разпростре и върху други имоти. С протоколно определение от 26 септември 2025 г. на РС-Дупница, по отношение на обвиняемия Н. К. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража". Мъжът обаче е внесъл молба за изменение на мярката му за неотклонение от "Задържане под стража" в по-лека, но Окръжният съд я остави без уважение.

Съдът счита, че и към настоящия етап на разследване продължава да съществува обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към извършване на деянието, за което му е повдигнато обвинение. Това се установява от всички писмени и гласни доказателства събрани на този етап в досъдебното производство. От анализа на събраните в ДП доказателства, съдът счита, че не може да се направи извод, че съществува опасност обвиняемият да се укрие, тъй като има установена самоличност и регистриран постоянен адрес на който живее. Налице е обаче другата предпоставка за изпълнение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража", а именно реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. Това се извежда от тежестта на престъплението за което е обвинен, от това, че срещу същия има образувано досъдебно производство по което е внесен обвинителен акт, а също и с оглед личността на обвиняемия, а именно, че същият е лесно раздразним и че е извършвал противообществени деяния, и във висока степен застрашава живота и здравето на съседите си. От изложеното се обосновава крайният извод на съда за неоснователност на молбата за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража" по отношение на обвиняемия Н. К. в по-лека такава, пише в мотивите на съдия Татяна Костадинова.