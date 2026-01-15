Столичният общински съвет препотвърди продажбата на общински терени в "Дианабад"

Столичният общински съвет (СОС) препотвърди, с 31 гласа "за" и 23 "против", продажбата на общински терени в "Дианабад" на първото си заседание за тази година, след като на 30 декември кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решение номер 1090.

Съветът на 18 декември даде съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински терени в "Дианабад", район "Изгрев", срещу задължение за изграждане на нова административна сграда на районната администрация на друга локация. Вносител на доклада е кметът на "Изгрев" Делян Георгиев, който обаче не присъства на днешното заседание, съобщи БТА.

Решението беше върнато поради правни основания, свързани с начина, по който се предвижда разпореждане с общинска собственост, както и заради икономическата неизгодност на предложената компенсация за Столичната община. Като кмет моята работа е да вземам решения, които са законни, разумни и защитават интереса на софиянци, посочва кметът Васил Терзиев през декември, цитиран от общинския пресцентър.

По налични оценки стойността на предвидената административна сграда, която районът трябва да получи в замяна, не надхвърля 4 млн. лв., докато пазарната стойност на общинските терени в "Дианабад" е между 10 и над 15 млн. лв. Това означава реална загуба за Столична община от няколко милиона лева и поставя под съмнение икономическата логика на решението, казаха от Столичната община.

Видя се днес защо Общинската избирателна комисия и голяма част от състава на Общинския съвет толкова държеше да смени един общински съветник, коментира след гласуването Бойко Димитров от групата на "Продължаваме Промяната-Демократична България". Това решение се взе точно с гласа на новия общински съветник Антон Бранков и с гласовете на трима съветници, които на времето бяха от нашата група, каза Димитров. Той изрази съжаление, че не е имало дебат по същество в зала.

Бойко Димитров попита подкрепилите продажбата на общинския имот защо не са обяснили публично защо смятат решението за добро. Той каза, че няколко пъти се е опитал да предложи по-добро решение, включително и днес. Димитров изрази съжаление, че без никакви аргументи беше нарушен общественият интерес. Дори да приемем, че тези имоти трябва да се продават, можехме да гарантираме много по-добра цена, с което да се изгради не само една сграда на районната администрация на "Изгрев".

Във връзка с днешното решение на СОС Борис Бонев каза пред журналисти, че се разграничава от бъдещите действия на кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев, който на последните местни избори беше подкрепен от "Спаси София" като независим кандидат. "Червената граница" е прескочена, няма как да си затворим очите и да премълчим, коментира Бонев. Той уточни, че Георгиев никога не е бил член на "Спаси София".