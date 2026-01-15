Правната комисия прие купуването на сканиращи машини за броене на бюлетини

Правната комисия прие на второ четене купуването на "оптични устройства за сканиране на бюлетини", с които да се броят гласовете от хартиените бюлетини на изборите.

Кога обаче ще стане това - дали за следващите избори, все още не е ясно, тъй като промените в Изборния кодекс далеч не са гласувани в цялост, а само първите параграфи на общия законопроект. Депутатите обаче приеха следния текст: "ЦИК съгласувано с Министерския съвет определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. МС упражнява контрол върху съхранението на оптичните устройства за сканиране на бюлетини. ЦИК упражнява контрол върху изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. С това на практика те вече въведоха новите устройства в Изборния кодекс и вмениха ангажимент на правителството да ги съхранява. Предложението мина с 11 гласа "за" от ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП, а шестима от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие" гласуваха "против". Никой не се въздържа.

Работната група, изготвила общия законопроект от общо шест предложения, предлага законът да влезе в сила от датата на обнародването му, т.е още за следващите избори. Нататък обаче ПП-ДБ имат предложение законът да влезе в сила една година след обнародването му, ако държавата няма възможност още за тези избори да осигури машините за броене и да създаде организация за ефективното им използване. Предстои обаче тези хипотези да се гласуват. Това няма да стане днес, тъй като заседанието продължи до късно, и депутатите се договориха да продължат заседанието си друг ден.

Още в началото ПП-ДБ обясниха, че се отказват от предложението си за въвеждане на преброителни центрове заради малкото оставащо време до изборите.

"Фундаментални промени два месеца преди изборите са невъзможни, няма как да бъдат приложени и да сработят. Вместо да доведат до увеличаване на доверието в избирателния процес, ще го уронят. Затова считаме, че въвеждането на преброителни центрове е невъзможно, за съжаление, защото беше един възможен консенсус. Обяснявам го, за да не излезе, че не поддържаме собствените си предложения, просто с оглед приближаващите избори, това е невъзможно", посочи Надежда Йорданова.

В първоначалния си проект "Промяната" също искаха купуване на машини за броене. Тези предложения обаче бяха внесени преди една година и он януари 2025 г. отлежават в деловодството на парламента. Чак тази седмица, малко преди изборите, мнозинството ги раздвижи. Затова ПП се отказаха и от собственото си предложение за сканиращи устройства, които да броят резултатите от хартиеното гласуване, отново по същата причина - няма достатъчно време, за да се въведе ефективно.

Това предложение направихме през януари 2025 г., тогава избори не се очакваха. Имаше работещо правителство и работна група, тогава беше момент да се обсъждат промени в метода на гласуване. Няма да постигнем нищо, като го правим преди предсрочни избори. Не поддържаме предложението, което сме направили, обясни Стою Стоев.

Още от началото беше ясно, че има мнозинство за новите устройства. Затова беше повдигнат и въпросът може ли ЦИК да поеме ангажимент за съхранението на изборните книжа за новите машини. Оказа се, че комисията още не е обсъждала темата.

Не виждам как можем да си свършим работата, ако нямаме достъп до оптичните устройства. Редно е ЦИК да има достъп до мястото, където се съхраняват, каза Цветозар Томов от ЦИК, който присъстваше на заседанието. На заседанието дойде и цялото ръководство на ЦИК. Снимка: Велислав Николов

Няма да подкрепим предложение за гласуване с хартиени бюлетини. Ние сме за 100% машинен вот, тъй като и чрез това гласуване със сканиращи машини се създават възможности за манипулация на вота, каза Петър Петров от "Възраждане".

Божидар Божанов от ПП-ДБ настоятелно питаше колегите си дали са виждали такива сканиращи машини и дали могат да донесат примерна такава, за да я огледат останалите.

Не може да приемаме изменения за следващите избори, на които ще се ползват устройства, които никой в пленарната зала не е виждал, каза Божанов.

Станислав Анастасов от ДПС разказа, че е имало представяне на такива машини по време на сглобката, но не каза къде и кога, както и че там е имало представители на и на ПП-ДБ. После посочи дата - 30 януари 2025 г., но това е по времето на кабинета на Росен Желязков. Твърдеше, че и самият Божанов е бил там, но той отрече.

Включи се Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК, който е бил на въпросното представяне. Било е през януари миналата година в британското посолство.

Такива скенери не се ползват никъде в Европа, докато тази опорка, че машини не се ползват в Европа, не е вярна. Има ги например в Белгия, каза Цицелков.

Заседанието на правната комисия продължи над четири часа. Първа точка беше гласуване на първо четене на предложение на ПП-ДБ за въвеждане на изцяло машинно гласуване, но то отпадна. После депутатите продължиха и с големите промени на Изборния кодекс на второ четене, които включват новите сканиращи устройства, активна регистрация, промени на броя избирателни секции в чужбина. Те обаче ще се гледат на следващото заседание на комисията.