Асен Василев: Единствените честни избори у нас са били с машини

Единствените честни избори у нас са правени с машини. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНТ. Той обясни, че е абсолютно невъзможно да се въведат сканиращи машини за извънредните парламентарни избори.

Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот, защото няма как да се въведат само за два месеца, обясни още Василев. И обясни, че са скандални предложенията да няма втори печат, да няма сертифициране на машините и да да се броят контролно бюлетините само в 3% от секциите. Как си представяте да организираме избори с два вида машини?, каза още той. И бе категоричен, че единствените честни избори у нас са правени с машини, с тях избори са печелили ИТН, ПП-ДБ и ГЕРБ.

Припомни, че ПП-ДБ не присъства в ЦИК. Ние сме политическа сила от доста време и не сме си позволили да искаме промяна в ЦИК. Глупостите с машините трябва да спрат. Глупостите с бюлетините трябва да спрат. В 46% от секциите има нарушения и те са в хартия, каза още той.

Обясни, че вижда нелегитимно правителство. БСП реши да се дадат 2 млн. за охрана на Борисов и Пеевски, вместо да се построят нови детски градини. Това ли им е социалното, попита Асен Василев.

И пак обясни, че вече са напрани половината от нужните 20 хил. доброволци, които да наблюдават изборите в реално време.

Ако гражданите искат истинска реформа и промяна в управлението на България, то те трябва да дадат мнозинство на една партия, за да управлява. Тежките реформи се правят от една партия, каза още той. Обясни, че по негово време в Министерството на финансите през 2022 нов правилник и намален състава с 15%, но после той е отпаднал.

Драматично трябва да се намали броят на министерствата. Големите държави като Франция и Германия са с по 12-13-14 министерства, а ние сме с по 20, но това няма как да се случи в коалиционно правителство, каза още той.

Обясни, че ПП е против закриването на КПК, защото така щели делата срещу Борисов да останат на трупчета. ДБ пък искали тя да се преформатира.

Ясно сме заявили, че пътят на България е ЕС и нашите интереси са да има силна Европа. Това, което сме чували по тази тема от Румен Радев е, че той иска вариант Орбан. С това не сме съгласни, каза още той.

На БСП и ИТН няма как да се връчи мандат, защото вчера ясно заявиха, че са в лагера на Пеевски с гласуването им за охраната от НСО, каза още той.

Протестът вчера показа, че енергията е тук. Ако утре викнем гражданите за нещо, за което не им пука, те няма да дойдат, каза още той.