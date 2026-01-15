Български F-16 полетя за началото на 2026 година (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази седмица в авиационните бази на Военновъздушните сили започнаха първите за годината полети, с които официално стартира регулярната летателна дейност, съобщиха от министерството на отбраната.

По традиция първата летателна смяна се ръководи от командния състав, който задава стандартите за организация, подготовка и безопасност.

В 3-та авиационна база в Граф Игнатиево летците-пилоти на МиГ-29, F-16 и L-39 изпълниха задачи за възстановяване и поддържане на подготовката по техника на пилотиране, самолетоводене и бойно използване във всякакви метеорологични условия.

Летателният състав на щурмовите Су-25 от 22-ра авиационна база в Безмер даде старт на годината с полети по прибори и инструментални заходи за кацане, полети в зона и по маршрут до авиационния полигон на ВВС „Елена".

Екипажите на С-27 J „Spartan", PC-12 и L-410 от 16-та авиационна база в София проведоха тренировъчни задачи по превоз на пътници и товари.

Летателната дейност в 24-та авиационна база в Крумово започна на четирите типа вертолети – Ми-24, Ми-17, AS 532 Cougar и Bell-206. Управлението на полетите там се осъществи под съвместното ръководство на „Победа кула" и „Пловдив кула", съответно на военната и цивилна част на летище Пловдив.

В рамките на планирания ден в 12-та авиационна база в Долна Митрополия, командно-инструкторският състав проведе полети денем в прости метеорологични условия със самолети Pilatus РС-9М, L-39 ZA и ZLIN Z242L.

По традиция, първата задача изпълниха командирите на авиационните формирования.