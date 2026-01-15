Красимир Вълчев в Пловдив с ректори: Много студенти записват висше само заради дипломата

За инженерните специалности трябва да се въведат приемни изпити по физика и математика, смята Красимир Вълчев

Препоръча финансирането на държавната поръчка в медицинските университети да се обвърже със здравните заведения, за да не изтичат млади лекари навън

Голяма част от младежите се записват в университетите единствено заради дипломата или възможността да живеят в голям град, без да искат да получават знания. При по-високи изисквания този проблем би бил ограничен.

Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев пред ректори в Пловдив. Форумът се състоя в областната администрация, а домакин бе губернаторът проф. Христина Янчева, която до неотдавна бе начело на Аграрния университет. На срещата присъстваха още ректорът на Алма матер проф. Георги Вълчев, доц. Валери Апостолов и проф. Лили Вълчева от синдикат "Висше образование", както и представители на Студентския съвет от Пловдив.

Според Вълчев към момента е постигнато много добро взаимодействие между ректорите, синдикатите и министерството. По думите му разговорът с тях не е бил само за заплати, а и за реформи, които да направят системата по-полезна за обществото. Той подчерта необходимостта да се изискват приемни изпити по математика и физика за инженерните специалности. Министърът апелира към гимназистите, които желаят да учат икономика, да се подготвят сериозно по математика.

"Друга важна политика, която трябва да продължи, е финансирането на държавната поръчка в медицинските университети и това да бъде обвързано със здравните заведения, тъй като студентите предпочитат този модел заради гарантираната реализация навън след завършване", каза още министърът.

Проф. Лили Вълчева изрази недоволство от начина, по който се финансира системата. Тя посочи, че 75 милиона лева са "изтекли", а бюджетът на висшите училища не следва календарната година, което създава сериозни затруднения. "В бюджета за 2026 г. трябваше да се увеличи базовият норматив, който е изключително нисък. Най-ощетени от това са студентите, особено заради ниските стипендии, което допълнително обезкуражава младите хора", заяви тя. И даде пример с това, че в страната има висши училища с под 1000 студенти.

Ректорът на Софийския университет проф. Вълчев обясни, че напоследък се наблюдава положителна тенденция все повече млади хора да избират да продължат след гимназия в България.

"Не може да се очаква високо качество на висшето образование, ако в самите университети не се развиват активно технологични и научни изследвания", уточни той.