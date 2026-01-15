Заловиха сина на Атанас Бобоков с 200 грама марихуана в Пампорово

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков е заловен с наркотици при рутинна проверка в курорта Пампорово днес следобед.

Задържането е извършено от екип на "Пътна полиция", който е спрял за проверка джип "Киа Спортидж". Полицаите спрели превозното средство, защото се движило в нарушение на пътните правила. Установено е, че джипът е управляван от 19-годишен младеж, който е гражданин на Обединените арабски емирства, съобщи директорът на ОД на МВР- Смолян ст. комисар Цветан Цанков.

На седалката до шофьора пътувал Божидар Бобоков, за когото е установено, че е собственик на джипа. При последвалото претърсване на превозното средство в него е открит голям пакет със суха тревна маса. По първоначална информация става въпрос за 200 грама марихуана. Божидар Бобоков не могъл да даде обяснение за откритите наркотици, тъй като бил в неадекватно състояние. Полицията извършва все още огледи. Бобоков няма мярка за задържане, но е повикан за изясняване на обстоятелствата, уточниха от смолянската полиция..

Божидар беше арестуван и на един от големите протести в столицата на 1 декември. Тогава го обвиниха за участие в безредиците в центъра на столицата и сблъсъците на улични хулигани с органите на реда, охраняващи протестните шествия на ПП-ДБ в центъра.

Тогава бащата му Атанас Бобоков обясни, че синът му е невинен и жертва на произвол. По-късно прокуратурата наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка" на 19-годишния младеж.

Работата на полицията в Смолян по разследването на откритата у джипа на Бобоков-син марихуана продължава.