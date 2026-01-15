С куче и термокамера откриха мъжа, откраднал от пенсионерка 24 542 евро, току-що обменени в банка

С куче и термокамера откриха мъжа, откраднал 24 542 евро, току-що обменени в банка, съобщиха от ГД "Гранична полиция".

В сряда. в дежурната част на ГПУ Гюешево е постъпил сигнал от областната дирекция на МВР за извършен грабеж на близо 25 000 евро на територията на Кюстендил, след който извършителите избягали с лек автомобил. Полицаите изяснили, че след като обменили парите в банка в областния град, семейство възрастни хора Елена и Васил си тръгнали пеша, минали през търговска верига, а после продължили към дома си с. Лозно, на около 2 км от Кюстендил. В края на града неизвестен мъж се приближил и насилствено изтръгнал от ръцете на жената пазарска чанта с 24 542 евро и портмоне с 30 лева. Елена вървяла по-назад от мъжа си, когато усетила, че някой грабва чантата от ръката й и се развикала. После била уведомена и полицията. Служителите установили, че възрастните хора са проследявани по маршрута им от банката до магазина и после по пътя им към селото.

Незабавно са уведомени всички патрули на РД „Гранична полиция" -Кюстендил, дежурни в граничната зона. Допълнително е пренасочен наряд от ГПУ- Гюешево за извършване на проверки на лица и автомобили.

Към 20.30 ч. извършителите изоставили автомобила в района на с. Долна Гращица и продължили пеша. От областната дирекция на МВР е поискано съдействие за използване на гранично-полицейско куче за продължаване на преследването.

По разпореждане на директора на РДГП-Кюстендил е изпратена и мобилна термовизионна система. По време на воденото наблюдение в 22.45 ч. граничните полицаи локализирали единия от грабителите, 46-годишния П. Г., укриващ се в местността и насочили криминалистите, които го задържали.

Той е действал в съучастие като помагач, заедно с брат си, в извършването на престъпното деяние – осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата от банков клон през централната градска част до района на Драматичния театър, като е улеснил извършителя на грабежа.

С постановление на прокурор П.Г. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Продължават действията по издирването на неговия съучастник.