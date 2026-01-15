Заради скандалната имотна сделка “Спаси София” свали доверие от кмета на “Изгрев”, но СОС пак я прие (Обзор)

“Спаси София” свали доверието си от кмета на столичния район “Изгрев” Делян Георгиев заради доклада, с който предлага 4 апетитни общински имота да бъдат продадени срещу ангажимент да се изгради нова сграда на районното кметство. Така сделката за терените, чиято пазарна цена съветници определиха на поне 10 млн. лв., не предвижда реално плащане. Заложената начална цена на конкурса е 7 млн. лв., за колкото трябва да се построи новият офис.

СОС гласува предложението преди Коледа въпреки отрицателното становище на зам.-кмета по финанси Георги Клисурски. Васил Терзиев обаче го върна за ново разглеждане.

Според лидера на “Спаси София” Борис Бонев д-р Георгиев е “преминал червена линия”. Той опитвал да го спре или поне предложението да се коригира спрямо обществения интерес. Общината щяла да загуби поне 10 млн. лв. Затова партията “от днес се разграничава от действията му”, обяви Бонев. Той напомни, че за първия му мандат д-р Георгиев е бил издигнат от БСП, но поради несъгласие с партийната позиция срещу машинното гласуване е бил изгонен. “Спаси София” го подкрепила за втори мандат заради доброто му управление на района през първия, но не е техен член.

При повторното гласуване от СОС този четвъртък ветото на Терзиев бе преодоляно. Предложението за нова сграда на район “Изгрев” в терен, част от който е речно корито, срещу даването на четирите апетитни имота отново мина на ръба с 31 гласа. Залата отхвърли предложението на шефа на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров продажба на атрактивните терени да бъде извършена от Столичната общинска агенция за приватизация и купувачът да плати реални пари. От тях 70% да отидат за новата сграда на районната администрация, а другите 30% - за други инвестиции в “Изток”.