Дали на столичани им е по-свободно, че боклука вече чистят хора пак с прякори, които обаче не ги издирва Интерпол?

Планът да се излезе от кризата с пълните кофи е “Хубав!” (по кмета Васил Терзиев )

Те вече са част от темата “избори” - и парламентарни, и дори извънредни местни, но преди това нови и стари софийски играчи дължат отговори и действия

- Какъв е планът ви за справяне с кризата с боклука?

- Хубав.

Подобни реплики си разменяха три часа общински съветници и Васил Терзиев този четвъртък, когато СОС изслуша кмета на София по темата.

Той брифира съветниците за стъпките зона по зона и повтори посланието си от последните дни и седмици: “Аз ще реша битката!”.

В нея основно става дума за това може ли да се спестят пари от скъпи поръчки, в които играчите все се оказват с прякори.

Темата за прякорите всъщност стана публична миналата неделя, когато Лора Крумова в Нова телевизия съжали кмета, че в тази битка кой да чисти столицата няма полезен ход. Причината? Машини и хора за тази дейност имат все играчи с прякори.

Не всички с прякори са еднакви. Има относителност между хора с прякори и хора, които имат производства (съдебни - б.р.), хора, които са търсени от Интерпол в различен етап от живота им, бе отговорът на Васил Терзиев. Думите му се сториха “витиевати” на тв водещата и тя настоя кметът да уточни какво има предвид.

Надявам се по-голяма част от публиката да го разбере, многозначителен бе Терзиев.

Първи май се досетиха политиците, които поискаха оставката му, а след нея и нови местни избори в столицата.

Подобни призиви отправиха лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов, на ДПС Делян Пеевски, на ИТН Слави Трифонов, на “Възраждане” Костадин Костадинов и от БСП. Всички политици - включително самият Терзиев, вече вкарват темата като наратив и за предсрочните парламентарни избори.

А какво виждат софиянци? Вместо обещаното за 2 седмици решение (при старта на кризата в “Люлин” и “Красно село”), от декември замириса в още 3 района - “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”, а след 7 януари застрашени са и “Надежда”, “Сердика” и “Илинден”.

“Аз ще реша всичко” - това е решителсното обещание на кмета при появата на проблем - главен архитект, реформата в паркирането..

Терзиев видимо продължава да е симпатичен на столичани, които му дават толеранс. Дори за непочистените улици и кофи за боклук.

Макар да се чуват все по-често реплики, че ако това се бе случило по времето на Фандъкова, досега ПП-ДБ са щели да свикват всеки ден огромни митинги, хванати за ръце освен със столичани, и с иначе несимпатичните им колеги от “Спаси София” .

Вместо това будни граждани сами извозват боклука. Дори лично Терзиев показа пред камери, че участва в уборката поне два пъти в “Люлин”. Където очевидно има проблем между него и районния кмет.

След многозначителните изречения на Терзиев за прякорите вече имаме и саундтрак - “Мафията ми е по-добра от мафията ти” би звучала ситуацията с боклука, ако перефразираме известното парче “Хип Хоп” на рапъра и настоящ евродепутат Ицо Хазарта.

Щеше да е свежо и закачливо, ако обаче ги нямаше планините от боклук по кварталите. И още не е ясно кога ще приключи. Краят не се вижда, защото общината е с вързани ръце - почти всички решения по мегапоръчката милиони евра за чистенето на града се обжалват в съда. Не е ясно нито колко ще продължат делата, нито какъв ще е изходът от тях. А докато не приключат, не може да се обяви нова мегапоръчка.

Подготовката ѝ също отнема доста време, а Терзиев вече кара 3-ата година от мандата. Тоест има голяма вероятност обявените като временно решение анекси със старите чистачи от “Титан” да се окажат продължителни и трайни.

И ако това означава, че за 11 района и половина няма да има проблем, защото те ще продължават да получават още от същото като обслужване, то за други 8 не е ясно кога ще получат като това на съседа. Защото “Люлин” и “Красно село” бяха дадени на общинското дружество “Софекострой”, без то да има нужния капацитет, техника и хора. Макар на пожар СОС да отпусна 9 млн. лв., за да ги набави, всеки разбира, че и това отнема време. Последното обещание е ситуацията да се нормализира до края на януари.

В “Подуяне” и в “Слатина” пък за чистенето отговаря Столичното предприятие за третиране на отпадъци - същото, което бе създадено да управлява завода за преработка на софийския боклук. Въпросът и тук опира до капацитета, наличната техника и хора, защото едно е да сортираш боклук в завода, а съвсем друго да го събираш от кофите.

“Изгрев” пък почти е оставен да се оправя сам - районният кмет си набави техника, а общината финансира дейностите.

А от 8 януари “Надежда”, “Сердика” и “Илинден” са на ротация, след като ги възложиха на чистачите на съседните зони. Тоест един ден камионите влизат първо в трите района, а като извозят боклука оттам, отиват и в съседните, за които имат анекси да останат техни чистачи. На следващия ден пък първо са в “своите”, после в трите закъсали района.

Може би в подобна сложна ситуация няма нищо лошо да се поиска помощ. Призиви за обявяване на частично извънредно положение вече се чуват от не едно и две места.

Терзиев е категоричен, че рекетьорски цени общината няма да приеме. И отчита, че с временните си решения район по район и зона по зона е спестил на софиянци 400 млн. лв., които иначе те щяха да плащат чрез такса смет.

Но е време вече да се разбере какъв е точно планът “Терзиев” освен "хубав", защото българинът бързо люби и разлюбва иначе симпатични политици. Дори вече няма и смисъл да се обяснява защо голямата обществена поръчка бе обявена толкова късно, при вече удължени договори на старите чистачи на София, а не достатъчно преди да са изтекли. И защо не бе сложен таван на цените, за да не се получат космически оферти. А за предисторията на появата на турската фирма, и запалените по-късно нейнси камиони, няма смисъл да се дълбае. Както казва кметът, нали те не са спечелили поръчка?! Значи останалото вероятно е интрига и сплашване.

Терзиев е категоричен, че в този бизнес има “симбиоза между играчи с прякори и политическите им партньори”. Но в същото време казва, че “не всички с прякори са еднакви”.

“Има относителност между хора с прякори, които имат производства, и хора, които са търсени от Интерпол в различен етап от живота им”, обяснява кметът.

В крайна сметка за момента (защото още се водят дела) той успя да извади Румен Гайтански - Вълка от бизнеса със софийския боклук. В него няма да влезе и консорциум с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки (за когото май бе онази вметка за Интерпол).

Вместо това обаче дружества около “Титан” вече ще чистят повече от половината град, макар и временно - 14 района и 1/2 от “Триадица”.

Собствениците на “Титан” Димитър Борисов с прякор Гърнето и Иво Иванов с прякор Праховеца, преди години бяха известни и като собственици на футболния клуб ЦСКА. Имат и интереси в строителството.

“Аз този проблем ще го реша, колкото и да не им се вярва на моите критици и душмани”, настоява Терзиев. И е категоричен, че темата с боклука няма да го извади от общината. Засега явно вижда решението като подписване на договори с хора, за чиито прякори има “относителност”. (24часа)