Спират принудително цапаща линия на "Кроношпан" във Велико Търново

Дима Максимова

1432
Екоминистърът спря принудително производството на "Кроношпан" до въвеждане в съответствие с екологичните норми

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде принудителна мярка за спиране на производство на производствената линия на "Кроношпан" за частици от дървени плоскости във Велико Търново. Това съобщи кметът Даниел Панов във фейсбук, след поредните 20 сигнала за две седмици за замърсяване от предприятието.

Мярката влиза в сила от момента на връчването. В рамките на 24 часа след това, предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството.

Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град.

Здравето на великотърновци е на първо място!

Именно заради това с народния представител проф. д-р Костадин Ангелов, дм отправихме искания до МОСВ за комплексна проверка на предприятието и предприемане на мерки за максимално ограничаване на емисиите и миризмите, както и за привеждане на цялото производство в пълно съответствие с европейските екологични норми. В същата насока се обяви и Великотърновски общински съвет.

Екоминистърът спря принудително производството на "Кроношпан" до въвеждане в съответствие с екологичните норми

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега