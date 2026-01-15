Спират принудително цапаща линия на "Кроношпан" във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде принудителна мярка за спиране на производство на производствената линия на "Кроношпан" за частици от дървени плоскости във Велико Търново. Това съобщи кметът Даниел Панов във фейсбук, след поредните 20 сигнала за две седмици за замърсяване от предприятието.

Мярката влиза в сила от момента на връчването. В рамките на 24 часа след това, предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството.

Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град.

Здравето на великотърновци е на първо място!

Именно заради това с народния представител проф. д-р Костадин Ангелов, дм отправихме искания до МОСВ за комплексна проверка на предприятието и предприемане на мерки за максимално ограничаване на емисиите и миризмите, както и за привеждане на цялото производство в пълно съответствие с европейските екологични норми. В същата насока се обяви и Великотърновски общински съвет.