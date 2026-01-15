Областната управа: Във Великотърновско приемането на еврото върви гладко, без паника

Във Великотърновска област въвеждането на еврото протича ритмично в отлична координация за обезпечаване на процеса. Това стана ясно на първото заседание на Областния координационен център за въвеждане на еврото, председателстван от областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Той е създаден към Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото у нас с решение на Министерски съвет. В състава му влизат кметовете на населени места, ръководителите на ТД на НАП, ОДМВР, КЗП, ОДБХ, „Български пощи", банки, Районна прокуратура, БАБХ, КЗК, Търговско-промишлена палата, РДСП, РЗОК, браншови организации, синдикати, изброяват от областната управа.

„Основната цел на Областния координационен център е да обсъжда и решава въпроси с областно или местно значение при въвеждане на еврото като парична единица в България, както и да съдейства за повишаване на доверието в институциите и предоставяне на систематизирана информация за гражданите и бизнеса", обясни областният управител.

На заседанието бяха приети правила за работа. В компетенцията на Центъра ще бъдат обсъждани въпроси от координационен характер относно наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото на територията на областта.

„Ще се следи за случаи на необосновано покачване на цените, за констатирани нарушения и наложени санкции, проблеми при изплащане на пенсии, обезщетения за болест, безработица или майчинство, социални помощи, заплати, констатирани измами, наложени санкции на некоректни търговци и спазване на изискването за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, наличие на уведомления за приемане на смесени плащания и в двете валути, наличие на обективни икономически фактори за увеличаване на цените на стоки и услуги, извършени проверки в търговските обекти от компетентни институции и др.

Областният координационен център ще обсъжда и предлага на Координационния център към Механизма решения по въпроси от областно и местно значение относно наблюдението и контрола във връзка с въвеждане на еврото.

Ще бъдат сформирани оперативни екипи за провеждане на междинни срещи, които да подпомагат цялостната дейност на центъра.

„На база постъпилата информация от местните власти и компетентните институции са предприети необходимите организационни и административни мерки за прилагане на законовите изисквания за въвеждане на еврото", категорична е Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Провеждат се регулярни срещи с кметове и кметски наместници на населените места на територията на областта с цел идентифициране на рискове и повишаване на институционалната готовност. Правят се информационни и разяснителни кампании сред уязвими групи за ограничаване на възможностите за въвличането им в измамни схеми, свързани с евробанкноти и процеса на валутната промяна. Допълнително се организират срещи с охранителни фирми за координация на дейността и повишаване на готовността им за реакция при установяване на съмнителни лица или опити за злоупотреба.

Системите на НОИ са напълно адаптирани за работа с евро, като от датата на въвеждане на единната европейска валута всички разплащания се извършват единствено в евро. Превалутирането се осъществява в полза на хората.

От датата на въвеждане на еврото всички парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване се изплащат в евро, включително тези, които са били определени в левове, но не са изплатени до този момент. За срок от една година от датата на въвеждане на еврото НОИ следва да предоставя безплатна информация за стойностите в левове при поискване.

По отношение на пенсиите е осигурено коректно превалутиране на всички активни пенсионни партиди, като се прилага специалното правило за закръгляване, предвидено в закона. Изплащането на пенсиите за месец януари 2026 г. се извършва по установения ред чрез пощенските станции и доставчиците на платежни услуги. НОИ гарантира навременното и законосъобразно изпълнение на всички плащания и след въвеждането на еврото.

Предоставена беше информация, че от 01.01.2026 г. Интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане функционира в евро. Всички социални плащания, отпуснати до 31.12.2025 г., са автоматично превалутирани съгласно Закона за въвеждане на еврото, като закръгляването е извършено в полза на гражданите. Не се изискват действия от страна на получателите, освен при промяна на банковата сметка или начина на изплащане.

Помощите за месец декември 2025 г. ще бъдат изплатени в евро след 15.01.2026 г. Размерите на социалните помощи са актуализирани на база линия на бедност за 2026 г. – 390,63 евро, като новите размери ще се прилагат за януари 2026 г. и ще се изплащат през февруари 2026 г.

В периода 01.01–30.06.2026 г. семейните помощи ще се изплащат само в пари. Непълнолетните майки, желаещи плащане по банков път, трябва да представят документ за лична банкова сметка (IBAN), а за малолетните майки се използва сметката на законния представител. При липса на банкова сметка може да се посочи пощенски клон.

От КЗП информираха, че от 8 октомври 2025 г. до момента са извършени 58 проверки. По всички жалби и сигнали са предприети необходимите действия от КЗП. За установени 10 нарушения са съставени актове.

"Преминаването към еврото в областта върви гладко и без паника, а институциите следят за цените и осигуряват лесен достъп до новата валута за всички граждани", уверяват от КЗП.

От браншовите организации и банковия сектор също подчертаха, че процесът върви плавно.

На първата работна среща, стана ясно, че на този етап в област Велико Търново няма постъпили сигнали за сериозни нарушения при въвеждане на еврото. Получени са два сигнала за фалшиви евробанкноти, а извършителите са установени. Пощенските станции са заредени с евробанкноти и центове.



