ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дали на столичани им е по-свободно, че боклука веч...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22100164 www.24chasa.bg

Пуснаха едната лента за движение по пътя за Банско край с. Градево

Тони Маскръчка

1316
Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението по пътя Симитли – Разлог при км 14+000 се осъществява двупосочно в една лента, поради ПТП, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от Пътна полиция.

Около 18,20 ч. в района на симитлийското с. Градево стана верижна катастрофа с три леки автомобила. Четирима души са пострадали, като един от тях е с тежка черепно-мозъчна травма и опасност за живота. 

Близо два часа движението през участъка бе напълно спряно, преди минути трафикът бе пуснат в едната лента.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега