Пуснаха едната лента за движение по пътя за Банско край с. Градево

Временно движението по пътя Симитли – Разлог при км 14+000 се осъществява двупосочно в една лента, поради ПТП, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от Пътна полиция.

Около 18,20 ч. в района на симитлийското с. Градево стана верижна катастрофа с три леки автомобила. Четирима души са пострадали, като един от тях е с тежка черепно-мозъчна травма и опасност за живота.

Близо два часа движението през участъка бе напълно спряно, преди минути трафикът бе пуснат в едната лента.