След сюрприза с АПС Радев гледа за вот след Великден?

Календарът за още едни извънредни избори заедно с президентските наесен може и да се промени, ако се окажат верни слуховете за напрежение в ПП-ДБ и готовност за редовен кабинет през лятото - коалиция между ГЕРБ, БСП, ИТН и хората на ген. Атанасов, но без Асен Василев

Избори след Великден - например 19 април. Тази дата от календара може и да устройва президента Румен Радев. Сметките трескаво започнаха из партийни централи, след като държавният глава сюрпризира с избора си да даде третия мандат на Алианса за права и свободи.

Радев ще връчи папката в петък, изненадвайки повечето играчи с избора да заложи на 15-имата депутати, останали верни на Ахмед Доган, като възможност за последен опит в рамките на този парламент да има редовно правителство.

Обичайно поканените трети от президента са от опозицията. Възможно е било и БСП да има пак шанса да реди експертен кабинет като партията, която реално изстреля Радев към президентския стол. Социалистите обаче освен че бяха в коалиция с ГЕРБ и ИТН, започнаха да дават предварително изявления, че ще върнат тутакси мандата, ако пак бъдат предпочетени от президента за третата папка.

Затова и ходът с АПС се разчита като знак, че Румен Радев не бърза с датата за извънреден вот, но и не желае партите да му определят дата.

Неделя, 29 март, бе посочена като удачна и от Росен Желязков, и от Асен Василев, когато връщаха мандатите на своите партии за съставяне на кабинет.

В петък, когато от алианса на Ахмед Доган отидат да вземат папката, може и да се разбере

по чий календар ще се движи политиката у нас

Едва ли Радев вярва, че третите ще успеят, но подразни оня ден ПП-ДБ, когато вметна - ами представете си, че успее третият мандат?

Че политическата математика не дава подобни шансове, е ясно за всички, но нищо не пречи алиансът формално да извърви процедурите по свикване на консултации с останалите партии в 51-ото НС. И така рулетката да се разтегли.

А и определено е видно, че президентът

по този начин дразни своите критици

Защото дори шефът на групата на АПС Хайри Садъков да благодари за “чувствителната оценка” към тях от страна на Румен Радев, ясно е, че депутатите на Доган са толкова тихи, че някои дори ги бяха забравили.

“Горчиво”, лаконичен бе лидерът на ДПС Делян Пеевски и май това - да види публично неговата реакция, е била “по-чувствителната” оценка, която Радев искаше да предизвика. И Асен Василев го потвърди публично като “ясен сигнал от президента срещу Делян Пеевски”.

Останалите се поразгневиха. “На хората на Доган, както и на самия Доган освен обвинителни актове нищо друго не трябва да им се връчва”, заяви Радостин Василев. Неговата МЕЧ бе най-спрягана за третия мандат, а анализатори промушваха теорията, че бившият спортен министър ще успее да сформира кабинет, като част от легендата дори включваше подкрепа от ГЕРБ.

“С този си ход бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е започнало представлението”, изказа се Костадин Костадинов.

Досега президентът е връчвал мандатите основно на БСП и два пъти на ИТН.

Давайки го на АПС, той може да разчита да му върнат жеста и да го задържат точно колкото му е нужно.

После президентът ще вика един по един всички възможни служебни премиери. Повечето от тях вече обявиха, че няма да приемат, а той ги призова към отговорно поведение, защото има реален риск от

блокаж на процедурата

Според променената конституция трябва в един и същ ден да обяви служебния кабинет и насрочването на избори, т.е. без такъв не може да се проведе предсрочният вот.

Опциите са само пак Димитър Главчев или Андрей Гюров. Ако пък поиска тълкуване от Конституционния съд дали Гюров като отстранен от длъжност, но не и от поста си в БНБ може да е министър-председател, хоризонтът се отмества още повече. Но и без такова искане поредицата от (обречени) разговори по списъка от домовата книга, също ще отнеме време. Така изборите уверено вървят към отлагане след Великден.

22 март е изпуснат, освен ако АПС не отклони папката още този петък. А неизреченият на глас аргумент срещу тази дата е, че това е неделята след Рамазана, когато много семейства от Турция ще са тук и могат ударно да гласуват.

За 29 март президентът даде да се разбере, че се дразни да му я диктуват. А и на датата въртим стрелките към лятното време и изборният ден ще окъсее с 1 час.

На 5 април освен Цветница е и първият уикенд от ученическата ваканция, което обрича вота на по-слаба активност.

Първата неделя след Великден е 19 април.

А защо президентът би искал изборите да са максимално късно?

Според досегашните теории - за да печели време и да скочи с партията си. Но вероятно ненапразно Радев вече няколко пъти подчертава, че тази негова сила си е факт и в момента - “партия на хората, които искат честни избори” (по последното му определение от сряда вечерта в Белово). Не звучи като да обявява проект още сега, още повече,че добавя изречението как стриктно следва конституцията. Тя повелява президентът да не се занимава с партии, докато е на поста си.

При по-късни избори и конституиране на новия парламент чак през май (когато пак е пълно с почивни дни) нещата могат да се движат с такова темпо, че новата рулетка с мандатите за излъчване на редовен кабинет да се върти дълго. Преди това 52-ото НС пък ще се мъчи да си избере шеф - пак отидоха няколко седмици, че и месец.

При прогнозите, че няма как да се събере мнозинство за нов редовен кабинет, целият този празен цикъл може да се точи до август.

И тогава Радев, вече на последните метри от мандата си,

да излъчи последния си служебен кабинет и през септември най-сетне да обяви партията си

С която да се яви на вторите извънредни избори за годината, вече съчетани с президентските.

Но има и друга версия, за която от дни се говори в някои партийни централи - след предсрочния вот на 19 април да се състави редовно правителство. Според депутати в парламента се усеща напрежение между ПП и ДБ все по-силно по линията Атанас Атанасов - Асен Василев. Вече дори се чертае възможна коалиция между десни и леви, в която ГЕРБ, БСП и ИТН (ако влязат), да съставят кабинет с ДБ. Формат, който би бил приветстван от Европейската народна партия.