Кой да бори корупцията след КПК - ГЕРБ и ПП-ДБ искат МВР, ДПС - ДАНС

Данни, събирани със специални разузнавателни средства, да се унищожат, а висящите дела да се довършат в ГДБОП, предлагат от най-голямата парламентарна група

ГДБОП да разкрива корупция по високите етажи на властта, разследването да е на следователите към прокуратурата, а превенцията и конфликтите на интереси да се върнат обратно в Сметната палата.

Това предвижда трети законопроект, с който депутатите от 51-ото народно събрание искат да закрият Комисията за противодейстиве на корупцията (КПК). Той е на ГЕРБ. Подписан е от Анна Александрова, която е председател на правната комисия, и 4-ма депутати. Те пращат КПК в историята през промени в закона за Сметната палата.

През юли “ДПС-Ново начало” предложи почти същото, но в техния вариант разследващите функции се местят в ДАНС.

През септември пък ПП-ДБ - съпредседателите на “Да България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, също внесоха законопроект, с който комисията остава с ограничени правомощия, но разследването се мести в МВР и следствието.

Нито един от тези законопроекти не е разглеждан

в ресорните комисии и не е ясно дали това ще стане в следващите 2-3 месеца, колкото остават на отиващото си Народно събрание.

КПК с оперативни и разследващи функции беше създадена през 2023 г. при правителството на сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ с подкрепата на ДПС. Започна да действа през март 2024 г., но ЕК няколко пъти отказа да преведе на България стотици милиони от Плана за възстановяване и устойчивост заради незадоволителна борба с корупцията въпреки шумните акции от последните 2 години. През това време в парламента номинационната комисия изслуша кандидати за нови членове на КПК, защото ръководството сега е с изтекъл мандат.

Общото между трите законопроекта за закриването на КПК е, че

определят резултатите от работата на комисията като незадоволителни

От ГЕРБ посочват, че независимото разследване на корупция по високите етажи на властта не е постигнало целите си, защото в крайна сметка всичко зависи от прокуратурата. Затова предлагат инспекторите на КПК да правят същото, но в ГДБОП, вече като служители на МВР.

Същото, но не конкретно с ГДБОП искат и от ПП-ДБ. Според техния проект прокуратурата възлага на следователи и разследващи полицаи дела за корупция по високите етажи. Антон Славчев ръководи КПК, но и КОНПИ. Той е изпълняващ функциите и с отдавна изтекъл мандат.

В основата на проекта на ГЕРБ е Сметната палата, където да се върнат конфликтът на интереси и декларациите за имущество на висшите чиновници. Това предлагат и от “ДПС-Ново начало”, а във варианта на ПП-ДБ комисията се запазва, но само с функциите, които колегите им искат да върнат в Сметната палата.

Преместването на разследването от КПК в ГДБОП е записано в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта на ГЕРБ. В тях се посочва, че

висящите разследвания на КПК ще се изпращат на прокуратурата,

която ще ги възлага на други институции. Такива например са делото за корупция в митниците срещу Петя Банкова, Живко Коцев и Паскал, и за кредита на Румен Гайтански от ББР, по което се издирва Стоян Мавродиев.

Освен разследвания с обвиняеми обаче в КПК има и оперативни дела, или т.нар. разработки, които не са докладвани в прокуратурата, но по тях още се събира информация. ГЕРБ предлагат тези дела да се предават на ГДБОП, където ще се премести разследването на корупцията. Също там ще отидат колите и имуществото на закритата комисия. Разработките, които са архивирани, да се предават на ДАНС, предлагат от най-голямата парламентарна група.

“Останалите бази данни в КПК, съдържащи информация по тези дела, се унищожават, пише в законопроекта. Такива данни са резултати от подслушвания, проследяване, контрол на електронната комуникация и всичко, което е събирано със специални разузнавателни средства.

За тях пише и в законопроекта на ПП-ДБ. Депутатите посочват в мотивите си, че КПК събира

информация, която се използва за компромати

с политически цели и прикрива неспособността на прокуратурата да постига осъдителни присъди за корупция. Проектът на Мирчев и Божанов предвижда КПК да помага на прокуратурата, полицаите и следователите, а главният прокурор да дава отчет на 6 месеца за борбата с корупцията по високите етажи на властта.