След задържането за хулиганство на протестите синът на Атанас Бобоков отново е в ареста, но за 100 г марихуана в колата (Обзор)

Младежът се возил в джипа си из Пампорово и бил неадекватен, шофирал негов приятел

45 дни след първия си арест на протеста от 1 декември синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, е задържан за втори път от полицията. В сряда следобед 19-годишният младеж е отведен в районното в Смолян, защото е хванат в неадекватно състояние и със 100 г марихуана в колата си в Пампорово.

Божидар Бобоков е бил в зимния курорт заедно с негов приятел. Двамата били в джип “Киа Спортидж”, собственост на Бобоков, но зад волана било другото момче. Колата се движила в нарушение на правилата. Наложила се намесата на Пътна полиция. При проверката Божидар Бобоков се държал неадекватно. Колата е претърсена.

Униформените намерили пакет със 100 г марихуана,

а Бобоков-младши не дал логично обяснение какво правят наркотиците в джипа му. Спътникът му е гражданин на страна от Близкия изток и също е на 19 г. Заради намерената дрога е образувано досъдебно производство. И двамата младежи са задържани за 24 часа по закона за МВР, а днес случаят ще бъде докладван на прокуратурата.

Месец и половина по-рано наследникът на Атанас Бобоков прекара три денонощия в ареста заради ексцесиите на протеста срещу правителството от 1 декември. Тогава той и още 70 души бяха задържани заради сблъсъци с полицията и погроми над партийни централи и общинско имущество. Запалени кофи за боклук по време на протеста на 1 декември до централата на ДПС. На това място беше задържан за първи път Божидар Бобоков.

Божидар Бобоков е един от първите, които са задържани близо до централата на ДПС. Там той и други младежи палиха кофи за боклук и се опитваха да пробият полицейския кордон с тях.

Божидар Бобоков получи обвинение за хулиганство

Софийският районен съд го освободи с най-леката мярка за неотклонение. Баща му Атанас Бобоков заяви пред Би Ти Ви, че синът му е жертва на произвол, и отрече да има нещо общо с действията на пълнолетното момче. Тогава от МВР обявиха, че заедно с Божидар Бобоков е арестуван и мъж, който носил в себе си 30 хил. лв., разпределени на пачки и с бележки с имена. Дори публикуваха снимка на парите. После се оказа, че човекът с пачките и Божидар Бобоков не се познават, а парите били от бизнес с апартаменти в центъра на София.

През полицейските арести преди 5 години мина и бащата на Божидар - Атанас Бобоков. Тогава прокуратурата го задържа заедно с брат му Пламен и още няколко души по разследването за незаконно депониране на опасни отпадъци, които трябвало да се изнасят за оползотворяване в чужбина, но чрез схема с подставени фирми оставали у нас. Атанас Бобоков беше пуснат с парична гаранция, но брат му Пламен остана задържан за няколко месеца. После и двамата спечелиха делата срещу задържането си по закона за МВР. Днес делото срещу тях е в съда, но още не е започнало по същество.