8-годишната Зара от Пловдив има нужда от помощ, неочаквано откриха тумор в мозъка й

На 3 януари момиченцето внезапно загубило съзнание, след което била поставена тежката диагноза

Имаме нужда от вас, добротворци. От вашите добри дела.

С тези думи родителите на 8-годишната Зара от Пловдив се обръщат към хората, които могат да помогнат на дъщеричката им да се пребори с 4-сантиметров тумор, неочаквано открит в мозъка ѝ. Диагнозата е била поставена, след като на 3 януари момичето внезапно загубило съзнание. Семейството било в хижа в планината, но за час стигнало до спешното отделение в Смолян.

"Не можем да ви оставим тук. Изпращаме ви в Пловдив", казали лекарите. Посред нощ линейката докарала момичето до втория град, където ядрено-магнитният резонанс потвърдил наличието на тумор в левия темпорален лоб. "Имате време, но не много. Трябва активно да планирате операция", казали в болницата.

Родителите посетили най-различни специалисти и получили оферти от клиники в България, Турция и Германия. В същото време се чудят как да обяснят случващото се на близначката на Зара, която става свидетел на всичко.

Семейството се нуждае от 70 000 евро, като до момента са събрани малко над 33 хиляди. Всеки желаещ да дари, може да го направи чрез банков превод или от страницата на Зара.

Сметка:

Банка:Allianz Bank

IBAN:BG68BUIN95611000779228

BIC:BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Зара Ковачева