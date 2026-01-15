ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За часове събраха 70 000 евро за операцията на 8-г...

За часове събраха 70 000 евро за операцията на 8-годишната Зара от Пловдив, на която откриха тумор

Семейството на 8-годишната Зара събра необходимите пари.

Над 2000 души откликнаха

Само за няколко часа бяха събрани 70-те хиляди евро, необходими за операцията на 8-годишната Зара от Пловдив, която страда от тумор в мозъка. 

Както “24 часа” вече писа, диагнозата на момиченцето беше поставена, след като на 3 януари то припаднало и родителите му го завели в болница. Необходимите средства се оказаха непосилни за близките, но след като над 2000 души се включиха в благотворителната кампания, Зара ще може да се подложи на операция за премахване на 4-сантиметровия тумор в левия темпорален лоб. 

Семейството на 8-годишната Зара събра необходимите пари.

