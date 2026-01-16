Пожар, тръгнал от зарядно, уби трима в столичния кв. "Свобода"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали при голям пожар в столичния кв. "Свобода" тази нощ, потвърдиха за БНТ от МВР.

Жертви при инцидента са майка и двете й дъщери. Друг човек е откаран в "Пирогов". Става дума за над 70-годишна жена, а двете й дъщери са на около 50 г. Загиват по време на евакуацията от вдишване на дима. Те не са живели в апартамента, в който възниква пожара, предава Нова тв. Живущият в апартамента е настанен "Пирогов".

По информация на Нова тв пожарът тръгва от зарядно, което се запалва.

Сигналът е подаден в 3 часа и 5 минути. На място са изпратени 3 пожарни и 10 пожарникари.

Наложила се е евакуация на хората от входа. Едно семейство е настанено в кризисен център. Огънят е овладян, разследват се причините за пожара.

