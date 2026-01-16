Правителството предлага да освободи от данъци приходите от отдаване под наем на църковни имоти

Приходите от отдаване под наем на църковни имоти да бъдат освободени от данъчно облагане. Това предлага правителството в оставка на Росен Желязков с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени тази седмица в Народното събрание.

Предвижда се да бъдат освободени от данъци на наемите, които събират, всички организации на вероизповеданията с мотива, че трябва да се подкрепи финансово тяхната дейност, пише в. "Сега".

"Основната дейност на организациите, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, е насочена към изпълнение на религиозни и свързани с тях социални функции, а не към реализиране на печалба. Част от тези организации притежават недвижимо имущество, което в редица случаи не се използва пряко за богослужебна дейност, но доходите от отдаване под наем или друго предоставяне за ползване на такова имущество представляват допълнителен източник на средства за финансиране на основната им нестопанска дейност. Облагането на тези доходи създава финансова тежест за вероизповеданията и ограничава възможностите им да осъществяват общественополезната си мисия. Предвид това се предлага освобождаване от облагане на доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната, на организациите на вероизповеданията", пише в мотивите Министерски съвет.

В мотивите липсва оценка какви ще са евентуалните загуби за бюджета от тази данъчна преференция. Но едва ли Министерството на финансите може да направи такива сметки, защото както се установи от журналистически разследвания през последните години, Българската православна църква, например, не декларира приходи от подобна стопанска дейност.

Добре известно е, че БПЦ притежава огромно количество недвижимости, част от които отдава под наем. В центъра на София например тя е собственик на редица сгради и помещения, които отдава под наем за офиси, магазини и заведения. Манастирите също притежават многобройни имоти, част от които се отдават под наем.

През 2023 г. Националната агенция по приходите започна данъчна проверка на БПЦ именно за приходите, които събира от църковните имоти. Тогава Светия синод се възмути и обяви, че НАП изобщо не може да е ревизор на църквата. "Недопустимо е да се проверява имуществото на БПЦ-БП и финансовите отчети по повод наеми, които за църквата не биха могли да се квалифицират като стопанска дейност. Имотите са дарявани от вярващи хора, за да се издържа църквата, а не да формира печалби, каквито формират търговците по Търговския закон и които да подлежат на облагане с данък", обявиха от Светия синод.

Година по-късно стана ясно, че НАП е спряла проверката на Българската православна църква. Официално мотивът е смъртта на патриарх Неофит и очакване на избор на нов патриарх. Няма информация ревизията да е подновена и приключила.

БПЦ е освободена от данък печалба за доходите от основни църковни дейности като продажба на свещи, книги, дарения, както и не плаща данъци върху недвижимите си имоти, които се използват за религиозни цели. Сега ще бъде освободена от облагане и на чисто търговска дейност, като отдаването на имоти под наем.

Припомняме, че всяка година държавният бюджет отпуска субсидии за вероизповеданията. За изминалата 2025 г. сумата бе над 78 млн. лв., като две трети от тях бяха предназначени за Българската православна църква.