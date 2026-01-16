ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Повдигат обвинение на бияча, нападнал фелдшер в Павликени, задържан е

Дима Максимова

Полиция

Районна прокуратура-Велико Търново ръководи разследването по досъдебно производство за отправена закана за убийство и за причинена лека телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му,.

На 15.01.2026 г. около 01,48 часа медицинският специалист-медицински фелдшер - Г.К., при Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП)-Павликени, посетил адрес след подаден сигнал в с. Върбовка, общ. Павликени, относно лице с наранен долен десен крайник в областта на глезена вследствие на падане. Докато извършвал преглед на лицето с наранения крайник, друго присъстващо лице - Н.Н., нанесло три удара с юмрук в областта на гърдите на медицинския фелдшер и му отправило закана с убийство.

По случая в РУ-Павликени е започнато досъдебно производство за престъпления по чл. 144, ал.3, т.1 от НК и по чл.131, ал.2 от НК.

В хода на разследването са разпитани свидетели, извършено е освидетелстване на пострадалия, назначена е съдебно-медицинска експертиза.

Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Предстои същият да бъде привлечен в качеството на обвиняем и да му бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение-Павликени.

