Социолози за третия мандат: Дистанциране от досегашните управляващи или търсене на електорален резервоар

Ако има някакъв разумен смисъл, че президентът дава третия мандат на АПС, това е, че се надява на някакъв електорален резервоар - това е плюсът. Но минусът е, че се отблъскват избиратели от МЕЧ, "Възраждане", бивши на "Атака". Това коментира политологът проф. Румяна Коларова пред Би Ти Ви. Андрей Райчев СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Според социолога Елена Дариева това е ход на Радев да се даде мандат на група, която в някаква степен е неутрална. Според нея това е опит на президента за дистанциране от сегашното управление.

Изборът на Радев беше да даде мандата или на БСП, или на Ахмед Доган. И той даде мандата на единствените, които не са от лагера на Пеевски 100 процента, смята Андрей Райчев. Социологът Елена Дариева

"Интересно как се дистанцираш от Пеевски, когато избираш неговия патрон - Доган, но това си е обвързване с една корупционна мрежа. БСП участваха в кабинета на Кирил Петков, но тогава даде мандата на БСП след като правителството на Петков падна. Сега говорим за 3-4%, които са сигурен електорат за Радев след този негов ход. Може да има нова коалиция, която ще е канибалска", смята проф. Коларова, защото "ще изяжда" електората на партиите, които влизат в нея. Това е игра с нулев сбор - когато единият печели, другият губи, ще е интересно какво ще стане около Радев, който е в игра с нулев сбор, когато говорим за електорална конкуренция.

Протестите бяха общонационален, но партиен митинг, на които обаче беше положено усилие да няма украински знамена. Това беше антицентър игра - срещу Борисов и Пеевски. Всичко зависи от избирателите - дали ще 2,5 милиона или 3,5, каквото е моето мнение, посочи Андрей Райчев. Всички са взрени във въпроса ще може ли да реформираме правната система, а не в съществените въпроси пред България и Европа като зелената сделка, мигрантите, войната, коментира Райчев.

Елена Дариева припомни, че преди година - точно на 16 януари, беше клетвата на правителството на Росен Желязков. Въпросът е обаче какво ще се случи, след като АПС върне мандата неизпълнен. Ако мандатът се върне до 29 януари, има шанс изборите да са на 29 март според нея.

Според Андрей Райчев по дефиниция АПС просто ще работят за тайминга на президента. Ако Радев влезе в преговори за служебен премиер, тогава той няма да се включи в политиката, коментира Райчев.

Ако направи партия, това ще дестабилизира много силно политическия терен в България, смята проф. Румяна Коларова.