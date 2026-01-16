Георги Харизанов: Посланието на Радев да даде мандата на АПС не е добро

Посланието не е добро. Въпросът е дали не тръгваме по евтината плоскост като демонстрация срещу Делян Пеевски, или има по-сложна и дълга игра с бавенето на мандата. Предстои да видим дали е само символично. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов по въпроса защо президентът Румен Радев даде третия проучвателен мандат на Алианса за права и свободи на Ахмед Доган.

Според Харизанов плоскостта "Врагът на моя враг е мой приятел" стана причина в последните години много хора да променят рязко мнението си за Ахмед Доган. Това е изключително странно, защото той си е същият, уточни Харизанов.

По думите му Радев е имал и други избори. "Величие" например - може да се каже всякакви неща за тях, но не са замесени в корупцията на прехода.

Като очевиден знак срещу Пеевски тълкува третия мандат Слави Василев. Искам да акцентирам върху начина, по който президентът взима решенията. Първо, той каза, че ще изненада. Второ, ако човек направи анализ и се опита да разбере какви са положителните и отрицателните черти на различните варианти, които бяха при президента, то въобще не е учудващо, че АПС е получило мандата. Иска да си остава вратата отворена и да не бъде асоцииран с "Възраждане" през следващите месеци, каза Слави Василев. И допълни, че АПС бе като че ли най-чистият вариант. Протяга ръка към българските турци, които са традиционно свързани с АПС.