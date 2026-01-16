Трима ранени в катастрофа край Изворище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души пострадаха при катастрофа на пътя от Изворище към Бургас, съобщиха от полицията.

На 15 януари около 7,55 ч на пътя от вилно селище Изворище в посока бургаския квартал „Банево" лек автомобил, управляван от 38-годишна жена, който се движел с несъобразена скорост по мокра пътна настилка на десен завой преминал през лентата за насрещно движение и се блъснал в мантинелата, а след това челно в насрещно движещата се кола, управлявана от 50-годишен бургазлия.

При катастрофата са пострадали двамата водачи и пътуващата с мъжа 32-годишна жена. Те са прегледани в болница.

Двамата шофьори са освободени за домашно лечение, но пътничката – с болки в гръдния кош, е настанена в болницата за наблюдение.