Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

Трима ранени в катастрофа край Изворище

1924
Трима души пострадаха при катастрофа на пътя Изворище към Бургас

Трима души пострадаха при катастрофа на пътя от Изворище към Бургас, съобщиха от полицията.

На 15 януари около 7,55 ч на пътя от вилно селище Изворище в посока бургаския квартал „Банево" лек автомобил, управляван от 38-годишна жена, който се движел с  несъобразена скорост по мокра пътна настилка на десен завой преминал през лентата за насрещно движение и се блъснал в мантинелата, а след това челно в насрещно движещата се кола, управлявана от 50-годишен бургазлия.

При катастрофата са пострадали двамата водачи и пътуващата с мъжа 32-годишна жена. Те са прегледани в болница.

Двамата шофьори са освободени за домашно лечение, но пътничката – с болки в гръдния кош, е настанена в болницата за наблюдение.

Трима души пострадаха при катастрофа на пътя Изворище към Бургас

