Спектакъл с 250 изпълнители открива фестивала „Сурва“ в Перник

Тридесет и второто издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва" се открива днес със спектакъл с участието на над 250 изпълнители, пише БТА. Началото е от 18 ч., когато на централния площад „Кракра Пернишки", на специално изградената сцена, ще бъде представен спектакълът „Легенда за първия сурвакар", който е сценична адаптация на едноименната анимация с автори Димитър Петров и студио „Змей", съобщават от пресцентъра на Община Перник.

Постановката ще пренесе публиката в света на традицията, митологията и силата на обредите, които стоят в основата на Сурва. В спектакъла ще вземат участие ансамблите „Граовска младост", „Граово" и „Чинари", ученици от Националното училище за танцово изкуство, както и музиканти, акробати от „Нов цирк", огнените артисти на „Палячи", сурвакари от селата Ярджиловци и Габров дол и още много участници.

Първият фестивален ден ще започне с XXXI научна конференция „Маскарадът: метаморфози и иновации" в Регионалния исторически музей, следвана от „Работилница за маски" – арт ателиета и базар на площад „Кракра Пернишки". След церемонията по откриването ще се състои концерт на „Джипси Кингс" в Мемориалния комплекс, разположен на централния площад.

За 2025 г. голямата награда бе присъдена на сурвакарските групи на пернишките села Ярджиловци и Витановци, област Перник, както и на кукерската група от с. Айдемир, област Силистра.

Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва" се организира от Община Перник от 1966 г., сочи информация на отдел „Справочна" на БТА. Това е най-старият фестивал на маскарадните игри в България. Инициатор за провеждането на фестивала е Йордан Николов, който от 1960 г. е хореограф при Окръжния съвет за изкуство и култура в Перник, а от 1963 г. е инспектор в отдел „Просвета и култура" към Окръжния народен съвет в Перник. Тогава предлага на местната власт Перник да стане център на маскарадните игри. На 14 април 1965 г. Изпълнителният комитет на Окръжния съвет в Перник приема решение за създаване на фестивал „Пернишка зима" като регионален преглед с участието на всички сурвакарски маскарадни групи от тогавашния Пернишки окръг.

Първият фестивал се провежда от 14 до 16 януари 1966 г. под името „Весел фестивал на кукерите сурвакари". Участниците в първото издание на фестивала са близо 800 – групи от Пернишкия регион от селата Черна гора, Лесковец, Ноевци, Богданов дол, Ярджиловци, Бегуновци, Беренде, Елов дол, както и гостуващи групи от Разлог, село Сушица, Пловдивско, село Лесичово, Пазарджишко и село Бояново, Ямболско. Шествието на кукерите е наблюдавано на стадиона от близо 10 000 зрители. Връчени са три първи колективни награди – на групите от с. Ярджиловци, от Разлог и от с. Сушица – за представили се стилно с най-ярко изразени местни традиции.

Изданията на фестивала през 1967 г. и през 1969 г. се провеждат под името Национален фестивал на кукерите и сурвакарите и пролетните игри и танци, свързани с тези старинни обичаи. През 1971 г. четвъртото издание на фестивала е под името Национален фестивал на кукерите и сурвакарите.