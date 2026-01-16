Издигат паметник на Виолета Гиндева в Пазарджик

Паметник на актрисата Виолета Гиндева, която бе зам.-кмет на Пазарджик по време на мандата на кмета Иван Евстатиев, ще бъде издигнат в Градската градина.

Той ще бъде разположен симетрично на паметника на поета Иван Динков. Предложението да бъде увековечена актрисата бе внесено от общинския съветник от БСП Тодорка Христова и бе подкрепено с 26 гласа "за" от общо 41 съветници.

Поводът е 80-годишнината от рождението на Виолета Гиндева, която се навършва на 14 юни тази година, а като мотиви бяха изтъкнати големия й принос за издигане на културния имидж на общината в страната като зам.-кмет по хуманитарната политика в периода 2003-2007 г. и националния й принос в областта на културата на България.

Във връзка с годишнината бе сформиран Инициативен комитет, който работи за реализирането на идеята, той ще осигури и средства за изработката на паметника. Общината ще направи благоустройствените дейности и осветлението на монумента, стана ясно от предложението.

Със съдействието на Виолета Гиндева като зам.-кмет в Пазарджик бе проведен Международен филмов фестивал „Европа е тук", а в зала "Маестро Георги Атанасов" от столицата на Австрия – Виена, бе осигурен, доставен и монтиран орган. Музикалният инструмент и до днес е в залата, а малко общини в страната могат да се похвалят с такава придобивка.

Бяха издигнати бюст-паметници на български възрожденци и революционери, като Найден Хаджи Йованович, Мария Сутич и др.