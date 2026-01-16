Костадинов поиска АПС веднага да върнат мандата

АПС веднага да върнат третия мандат - този призив направи в парламентарните кулоари лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.

„България има нужда от най-скорошни избори. Румен Радев отпусна достатъчно време на ГЕРБ и ДПС", настоя той. Според него 19 април не е подходяща дата за избори, защото част от кампанията няма да се състои. "В средата на кампанията ще се окаже, че има Разпети петък, Великден, Цветница, посочи още Костадинов. Ако Румен Радев иска една част от кампанията да не се състои, просто да излезе да го каже и е крайно време да обяви дали ще излиза като председател на политическа партия", добави лидерът на „Възраждане".

Ако днес АПС не върне мандата за управление, това означава, че има уговорено с Румен Радев забавяне на топката и за изтегляне на датата на избори назад във времето, заяви Костадинов. И добави, че ако той е на мястото на президента, "отдавна вече щяхме да сме влезли в процедурата за назначаване на служебния кабинет".

Според лидера на "Възраждане" с решения на Министерския съвет от оставката на кабинета насам са изхарчени над половин милиард лева.