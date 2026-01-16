Томислав Дончев: Бюджет няма, включително и за нови машини

Заради липсата на редовен бюджет няма и пари за нови сканиращи машини за тези избори. Това се разбра от отговора на вицепремиера в оставка Томислав Дончев. По време на петъчния блицконтрол той получи въпрос от Надежда Йорданова от ДБ дали държавата е готова да подсигури новата техника още за предстоящия вот след два месеца.

Дончев подчерта, че какъвто и способ да се използва за провеждането на изборите, машини, машини и хартия, или друг тип машини, ЦИК трябва да организира изборния процес.

"Дали има заделен бюджет - държавата няма бюджет. Имаме разходни тавани от м.г. - една дванайсета. Това не е бюджет, няма заделени инвестиционни разходи", отбеляза вицепремиерът.

Той обаче настоя, че преди 3-4 г. "логиката на изборния процес е да сменяме в последния възможен момент, в петък следобед" технологията на изборите.

На което Йорданова апострофира, че тогава просто е приложен в по-широк обем наличните и избрани "от вас" машини за гласуване. "Не съм съгласна, че техниката на гласуване не е важна, настоя тя и посочи, че "това, което се случи на първия тур на местните избори, абсолютният саботаж на машините, промени създаването на общинските съвети в страната".

"Няма осигурени средства за нови машини, т.е всичко което виждаме в момента и ни се говори, че след 60-70 дни ще се гласува и отчитат резултатите с нови устройства, е прах в очите на всички ни ", заяви депутатката.

Считам за деградация на политическите нрави ако партиите се делят на това кой подкрепя гласуването с хартия или на машина, каза Дончев.

Вицепремиерът и колегата му Гроздан Караджов са в залата, а опозицията се ядоса на оправданието на премиера Росен Желязков за отсъствие по неотложни и важни причини. Божидар Божанов обяви, че Желязков е в Търново "да огледа една сграда". и се оплака, че се подиграват на парламента.