Вицепремиерите за кризата с боклука в София: Терзиев отказа помощ, издали сме предписания

Проблемът със столичния боклук влезе в пленарната зала днес, след като от "ДПС- Ново начало" решиха да попитат управляващите за ситуацията и мерките, които централната власт може да предприеме.

Вицепремиерът Томислав Дончев напомни, че дейностите по третирането на отпадъците е от компетенциите на местната власт, които "за целта събират целеви приход под формата на т.нар. такса смет".

"От опита ми, когато една власт се опитва да се намести отнемайки правомощията на друга власт, това не води до нищо добро", каза той. И е имало негативни примери в миналото, включително за София и боклука.

"Преди няколко месеца, когато започна кризата г-н Росен Желязков беше поканил в МС кмета на СО Васил Терзиев и бе предложил помощ. Г-н кметът изрази увереност, че ще се справи сам и благодари за подкрепата. Аз не знам за друга институционална или персонална комуникация по темата", каза Дончев.

Той се върна и към времето, "когато бях малък" - двете години като кмет на Габрово, и каза: За мен добрият модел е, дори да има публично-частно партньорство, всяка община да има общинско дружество или предприятие. Силно, добре институционализирано, с техника, което не само да й позволява да реагира в кризисни ситуации, но и да не позволява да бъде изнудвана.

А Станислав Анастасов от ДПС-НН попита до кога София ще продължи да тъне в боклуци. Доколкото разбрахме, кметът Терзиев отказва помощ, въпреки че е затънал и буквално, и преносно, вметна той.

Отношение взе и вицепремиерът Гроздан Караджов, който отбеляза, че от 1 октомври до РЗИ в София са подадени 30 сигнала във връзка с кризата с извозването на боклука. Тя създава висок риск за здравето на хората и опазването на околната среда, подчерта той. ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

С "деликатна" намеса държавата се е намесила като е изпратила официални писма до кмета - първо на 10 декември, а след това и на 12-ти. Столичната РЗИ е издала 4 предписания, след като след писмата не се направило нищо от кметската управа.

"На 14 януари бе издаден и първият акт за административно нарушение на Терзиев, има ново предписание за редовно сметосъбиране. На 20 януари изтича и второто предписание, след това ще има нов здравен контрол за няколко района. Това е лимитът, до който може да се разпростре централната власт по отношение на местната власт, подчерта вицепремиерът.