АПС на Доган отказа да бави времето, върна мандата на Румен Радев (Видео)

Президентът Румен Радев връчи третия мандат на шефът на парламентарната група на АПС Хайри Садъков, след като вчера изненадващо избра за това именно хората, верни на Ахмед Доган. Той веднага го върна неизпълнен, въпреки слуховете, че ще го задържат повече време и вероятно ще проведат консултации с другите парламентарно представени партии за съставяне на ново правителство в рамките на 51-то Народно събрание.

След това от АПС останаха за среща с президента при затворени врати. В президентството дойдоха шефът на ПГ на АПС Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али, Павлин Найденов и Ахмед Вранчев.

"Неслучайно избрах да връча третия мандат на вашата парламентарна група. АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държавата", каза президентът Радев преди да връчи папката на Хайри Садъков.

"Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва единствено техните тяснопартийни и най-вече лични интереси", допълни държавният глава.

Той запита Садъков каква ще е позицията на АПС: дали ще вземе мандата и ще търси възможности за ново управленско мнозинство в рамките на 51-то НС, или "ще поемем към решаването на тази криза с провеждането на извънредни парламентарни избори".

"Благодаря за жеста и оценката за нашата упорита съпротива срещу явлението превзетата държава. От името на ПГ на АПС приемаме това ваше решение да ни връчите третия проучвателен мандат за съставяне на правителство като много отговорно за нас предизвикателство и разбира се, жест и оценка", каза Садъков, след като получи папката.

"Ние извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има своите сензитивни усещания за това, което чухме от площадите в България през декември месец. Ние не само, че чухме, ние тогава на самите площади и съпреживяхме този обществен отклик, защото при нас започна година и половина по-рано. Ние първи надигнахме глас, пак от площадите, да говорим за явлението, което се задава. Когато разбрахме, че тази оценка вече е национална, че обществото видя какво се случва, ние бяхме редом с тях на площадите", коментира той пред президента.

"Затова осъзнато и отговорно, нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия мандат неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори", заяви Садъков. И бе категоричен, че АПС ще работи в тази посока.

"На вас желая успех. Отиваме на избори", обяви след това Радев и остана да проведе разговор с АПС при закрити врата.

Според Конституцията президентът има право да даде третия мандат на партия по свой избор, докато първите 2 трябва да бъдат връчени на първата и втората по численост парламентарни групи в парламента: ГЕРБ и ПП-ДБ. В понеделник и сряда и двете партии също върнаха веднага неизпълнени мандатите на Радев.

Вчера, след като стана ясно, че за пръв път ще имат възможност да вземат третия проучвателен мандат за съставяне на правителство, от АПС коментираха новината в кулоарите на парламента. От него се разбра, че още нямат решение какво ще правят с третия мандат, но вероятно няма да го върнат веднага. Депутатите на Доган обясниха, че предстои заседание на парламентарната група със структурите на партията, но не уточниха кога ще се състои то.