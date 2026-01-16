Правната комисия пак се събира спешно - да закрие антикорупционната комисия

След като вчера започна да променя изборните правила, днес правната комисия в парламента отново ще се събере. Извънредното заседание този път е свързано с довършване на измененията по Изборния кодекс, както и с антикорупционната комисия и по-скоро - със закриването й. Предложения в тази насока имат както "ДПС - Ново начало", така и ГЕРБ. Първа точка е съдбата на т.нар. КПК, а втора - Изборният кодекс.

Депутатите от оглавяваната от Анна Александрова комисия ще се съберат след края на днешния парламентарен контрол.