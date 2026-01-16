ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22102101 www.24chasa.bg

Хванаха 65-годишна във Варна с голямо количество цигари без бандерол

2460
Част от иззетите цигари СНИМКА: ОДМВР Варна

Полицейска проверка на адрес във Варна установи 110 300 къса цигари - без бандерол, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР Варна.

При провеждане на специализирана полицейска операция е извършено претърсване на адрес в града. Криминалистите са иззели 110 300 къса цигари без бандерол.

В хода на проверката са установени и иззети акцизните стоки, които са в нарушение на действащото законодателство. На място е задържана 65-годишна жена, известна на органите на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

Част от иззетите цигари СНИМКА: ОДМВР Варна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание