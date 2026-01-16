Хванаха 65-годишна във Варна с голямо количество цигари без бандерол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицейска проверка на адрес във Варна установи 110 300 къса цигари - без бандерол, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР Варна.

При провеждане на специализирана полицейска операция е извършено претърсване на адрес в града. Криминалистите са иззели 110 300 къса цигари без бандерол.

В хода на проверката са установени и иззети акцизните стоки, които са в нарушение на действащото законодателство. На място е задържана 65-годишна жена, известна на органите на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.