ПП-ДБ за правната комисия: Искат да си заметат следите, това е атентат срещу изборния процес

Открито недоволство срещу насрочената за днес правна комисия изразиха от "Продължаваме промяната - Демократична България" в парламентарните кулоари.

Надежда Йорданова от ДБ посочи, че антикорупционната комисия е направила "много безобразия, които бяха възможни със силното съдействие и подкрепата на прокуратурата на Борислав Сарафов, който незаконно е в кабинета си повече от половин година". Божидар Божанов пък подчерта, че ще гласуват за закриването на комисията, защото са били и против създаването й.

ПП-ДБ ще поиска правната комисия да разгледа и предложената от тях декларация, с която парламентът настоява ВСС незабавно да избере нов и.ф. главен прокурор.

Лена Бориславова от ПП пък припомни, че в края на месеца в България пристига установителна мисия от ЕП, която ще действията на българските правоохранителни органи по делата, свързани с преследване на политически опоненти от последната година. Случващото се у нас в последната година с особен интензитет е използването на наказателната система срещу политически опоненти – извън закона се преследва и се оказва натиск в услуга на Пеевски и Борисов, каза тя.

„С г-жа Бориславова пуснахме сигнал, че Антон Славчев (шефът на КПК - б.р.) и други са оказвали натиск на свидетели да лъжесвидетелстват. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверка за това на КПК. Тоест, КПК ще разглежда КПК – скандално е", каза Божанов. От коалицията имат няколко искания, едното от които е мобилните оператори да не изтриват данните за разговорите на Славчев след 6-месечен срок. Изглежда, че КПК е изчакала този срок да изтече от момента, когато Славчев е заплашвал Диан Иванов, каза той. "Ще изискаме от прокуратурата всички документи от предварителната проверка, вкл. разпити и др., извършвани от прокуратурата, за да видим имало ли е тупане на топката, вършена ли е работа. Припомняне на ГЕРБ и Борисов да се подпишат под оставката на Славчев – основният проводник на интересите на Пеевски в КПК. Първата стъпка за закриването на КПК е освобождаването на Славчев", допълни депутатът.

Божанов посочи, че в настоящия парламент няма конструкция, която да издигне управляващо мнозинство и решението на АПС да върнат мандата за съставяне на кабинет е "абсолютно разумен". За тях най-подходяща дата за вота е 29 март или 19 април.

На въпрос дали съжаляват за инициираните от тях промени в конституцията, които явно "вързаха" ръцете на президента Румен Радев по отношение на служебните кабинети Божидар Божанов каза, че промени в конституцията трябва да се оценяват от дистанцията на времето. Трябва да мине още време, каза той.

Що се отнася за плановете за предстоящата днес правна комисия Божанов видя в опита на ГЕРБ да закрият КПК опит "да си заметат следите". Той заподозря, че управляващите не са виждали сканиращите устройства - личало от текстовете които предлагат, тъй като има много спорни въпроси. Затова и ПП-ДБ искат в комисията да бъде донесена поне една машина. Нашето опасение е, че това е поредният атентат на Пеевски срещу изборния процес, каза съпредседателят на "Да, България".