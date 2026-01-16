Росен Желязков: Народното събрание е най-голямата предизборна платформа в момента

Народното събрание е най-голямата предизборна платформа в момента. Правителството макар и в оставка трябва да работи, а не да се превръщаме в актьори на предизборната сцена. Така премиерът Росен Желязков коментира във Велико Търново репликите в НС, че се прави на ДНСК и проверява строителните обекти вместо да е на блиц контрол. В стара столица Желязков провери хода на санирането в кв. "Чолаковци" заедно с кмета Даниел Панов и министъра на енергетиката Жечо Станков.

"Днес правителството навършва една година и независимо от това, че изпълнява функциите си до избора на служебен кабинет, трябва да работи така както се изисква да работи изпълнителната власт. В предизборната компания негативният наратив ще бъде този, които ще говори вместо нас.

За нас е важно при постигнат консенсус да се отиде по-скоро на избори и да не похаби обществените очаквания с различни процедурни хватки в момента", каза Желязков. И настоя че трябва по-бързо да се отиде на избори, ако се счита че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт.

"Тогава, когато правителството подаде оставка, беше за да може да се отиде на предсрочни избори, защото беше заявено, че се търси нова легитимност и отлагането не е в полза на обществените очаквания. Ние очакваме конституционната процедура да се развие в духа на конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл", обобщи премиерът Росен Желязков.