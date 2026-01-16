АПС: Върнахме мандата, за да има честни избори. Не можем да кажем кога ще са, отворихме хоризонта

Върнахме третия мандат, за да има честни избори. Не можем обаче да кажем кога ще са, отворихме хоризонта за това. Нека да го определи човекът, който има това право по Конституция.

Това заяви лидерът на парламентарната група на АПС Хайри Садъков. Именно на него Радев връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство, но противно на очакванията, че хората на Ахмед Доган ще го задържат, Садъков заяви, че партията му го е упълномощила да го върне неизпълнен веднага.

"Нашата политическа сила е реализирала успешно два трети мандата (при съставянето на правителствата на Любен Беров (1992-1994 г.) и на Сергей Станишев (2005-2009 г.)- бел. ред.) в историята си, но има значение в каква ситуация е държавата. Нашата отговорност към държавата и институциите, са много високи, за да си позволим просто да имаме опити. Отговорността ни към тази ситуация ни даде и решението: в този парламент мисля, че генна модификация не може да произведе нещо положително, защото има такъв сигнал. Затова решихме, че трябва да върнем веднага мандата и да положим максимум усилия, за да работим за честни и прозрачни избори", каза Садъков.

Той благодари на президентската институция за жеста и оценката за техните усилия, за да "променим ситуацията в държавата".

"Това, което всички забелязаха, че има постъпателно превземане на държавата. Ние бяхме на площадите преди година и половина още, а когато видяхме площадите пълни сега, през декември, продължихме в тази посока. Не само чухме, а и съпреживяхме хората на площадите, защото имаме всичко това в главите си. Нашите избиратели всичко това вече го бяха преживели. Затова сме длъжни да направим всичко необходимо, за да работим да има прозрачни, чисти избори, на които гласът на гражданите да бъде реално отразен", коментира още шефът на ПГ на АПС.

Той бе категоричен, че не иска да дава идеи кога да се проведат изборите.

"Предполагам, че на този, на който конституцията е отредила правото и задължението да го реализира, президентът, ще направи всичко необходимо да се реализират изборите във възможните срокове. Ние не можем да предвидим, но с днешното си връщане на мандата отваряме един хоризонт. Какво ще се случи оттук насетне, не можем да кажем", отсече Садъков.

"Всяко нещо, което ще допринесе, и в Изборния кодекс, и с нашите симпатизанти, хората, с които работим, за да бъде прозрачен изборния процес, ние ще го подкрепим. Най-важното нещо е прозрачността на изборите, машинният вот е нещо, което е решение, но ние нямаме мнозинството в този парламент. Затова говорим, че всичко се случва в рамките на този парламент. Ние имаме своята позиция, но да видим какво ще измисли мнозинството в него", допълни той.